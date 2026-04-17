El muro que separaba a las finanzas tradicionales del ecosistema cripto terminó de caer. Charles Schwab, considerado el mayor bróker minorista de Estados Unidos (o el segundo, según la métrica), anunció el lanzamiento oficial de su plataforma para operar activos digitales.

El gigante financiero, que gestiona billones de dólares en activos, se asoció con la firma Paxos para facilitar la custodia de las criptomonedas. Lo relevante de esta integración es que los fondos se mantendrán en cuentas separadas de las del bróker, buscando brindar un marco de seguridad institucional a los inversores que todavía miran de reojo la volatilidad del sector.

Un cambio de postura histórico

La llegada de Charles Schwab no es un evento menor. Hace apenas unos años, en 2019, la dirección de la firma calificaba a Bitcoin y otras criptomonedas como activos "puramente especulativos" y desaconsejaba su uso para inversores minoristas.

Sin embargo, el cambio en el entorno regulatorio de Estados Unidos y la creciente demanda de sus propios clientes forzaron un giro de 180 grados. De hecho, la empresa venía trabajando en este desarrollo al menos desde mediados de 2025, esperando el momento oportuno para abrir su propio "portal cripto", que ahora deja de ser una promesa para convertirse en una realidad operativa.

El factor regulatorio: la era Trump

Analistas del mercado coinciden en que la celeridad del lanzamiento responde a la postura pro-cripto de la administración de Donald Trump. Con un marco regulatorio que hoy se percibe como más amigable, los grandes jugadores de Wall Street perdieron el miedo a las sanciones y comenzaron a integrar Bitcoin directamente en sus ofertas de corretaje bursátil.

Para el ahorrista tradicional de Charles Schwab, esto significa que ahora puede gestionar su portafolio de acciones, bonos y criptomonedas desde un mismo lugar. Esta simplificación de la experiencia de usuario es lo que, según los expertos, podría disparar una nueva ola de liquidez hacia el mercado de Bitcoin y Ethereum, eliminando las barreras de entrada técnicas que suelen alejar al inversor más conservador.