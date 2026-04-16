La segunda moneda digital más relevante creció 4,33% en las últimas 24 horas. El rendimiento de otras criptos y los dólares digitales

XRP, la cuarta criptomoneda más importante, alcanzó los u$s1,45 este jueves, lo que equivale a un aumento del 4,33% y un mercado circulante de u$s89.053,78 millones, según Binance.

Con más de 37.392 monedas en el mercado, la capitalización global de criptomonedas es de u$s2,55 billones este jueves 16 de abril, según CoinMarketCap.

De esta forma, el mercado de criptomonedas mostró un aumento del 1,07% en el último día. Con respecto a la cuota de mercado cripto, Bitcoin posee 58,92%, seguido por Ethereum con un 11,10%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Las principales criptomonedas muestran los siguientes precios promedio en dólares a nivel internacional este jueves 16 de abril:

Bitcoin: u$s75.011,32 (0,83%)

Ethereum: u$s2.344,09 (-0,61%)

BNB: u$s636,09 (2,18%)

Ripple: u$s1,45 (4,33%)

XRP: u$s89,04 (4,73%)

Cardano: u$s0,26 (5,28%)

Polkadot: u$s1,33 (12,06%)

Dogecoin: u$s0,10 (4,28%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

En el mercado cripto argentino, las principales monedas tienen los siguientes valores en pesos este jueves 16 de abril:

Bitcoin: $109,64 millones

Ethereum: $3,41 millones

BNB: $925.840,21

Ripple: $2.104,47

XRP: $129.354,20

Cardano: $377,47

Polkadot: $1.944,04

Dogecoin: $144,64

Polygon: $130,79

Por otra parte, los dólares cripto o stablecoins más usados al jueves 16 de abril tienen estas cotizaciones en pesos argentinos:

USDT: $1.449,90

DAI: $1.476,70

USDC: $1.452,57

XRP: qué es y cómo se fundó

XRP es una criptomoneda ampliamente reconocida, desarrollada por la empresa Ripple. Su lanzamiento en 2012 fue liderado por Chris Larsen y Jed McCaleb, quienes buscaron solucionar los problemas de velocidad y costos en pagos internacionales, que son comunes en los sistemas bancarios tradicionales.

En lugar de usar el Proof of Work o el Proof of Stake, como otras criptomonedas, XRP se basa en el algoritmo de consenso "RippleNet". Este enfoque permite una validación más rápida y efectiva, alcanzando hasta 1.500 transacciones por segundo, mucho más rápido que Bitcoin o Ethereum.

Ripple, la organización que respalda XRP, ha establecido alianzas estratégicas con bancos y otras instituciones financieras. Estas colaboraciones permiten que XRP sea utilizado para realizar pagos transfronterizos eficientes y de bajo costo, posicionándose como una herramienta esencial en el sector financiero global.

Aunque ha enfrentado críticas por su centralización y el control ejercido por Ripple, XRP sigue consolidándose como una solución confiable y accesible. Ripple también ha invertido significativamente en mejorar su infraestructura y seguridad, fortaleciendo la confianza del mercado.

Pese a los retos legales relacionados con la SEC, XRP se mantiene como una de las criptomonedas líderes en el sector de pagos internacionales.