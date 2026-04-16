La segunda moneda digital más relevante creció 4,33% en las últimas 24 horas. El rendimiento de otras criptos y los dólares digitales
16.04.2026 • 16:00hs • Cotizaciones
Cotizaciones
Precio de XRP: cuánto vale en Argentina y a nivel global hoy, 16 de abril de 2026
XRP, la cuarta criptomoneda más importante, alcanzó los u$s1,45 este jueves, lo que equivale a un aumento del 4,33% y un mercado circulante de u$s89.053,78 millones, según Binance.
Con más de 37.392 monedas en el mercado, la capitalización global de criptomonedas es de u$s2,55 billones este jueves 16 de abril, según CoinMarketCap.
De esta forma, el mercado de criptomonedas mostró un aumento del 1,07% en el último día. Con respecto a la cuota de mercado cripto, Bitcoin posee 58,92%, seguido por Ethereum con un 11,10%.
A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares
Las principales criptomonedas muestran los siguientes precios promedio en dólares a nivel internacional este jueves 16 de abril:
- Bitcoin: u$s75.011,32 (0,83%)
- Ethereum: u$s2.344,09 (-0,61%)
- BNB: u$s636,09 (2,18%)
- Ripple: u$s1,45 (4,33%)
- XRP: u$s89,04 (4,73%)
- Cardano: u$s0,26 (5,28%)
- Polkadot: u$s1,33 (12,06%)
- Dogecoin: u$s0,10 (4,28%)
A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina
En el mercado cripto argentino, las principales monedas tienen los siguientes valores en pesos este jueves 16 de abril:
- Bitcoin: $109,64 millones
- Ethereum: $3,41 millones
- BNB: $925.840,21
- Ripple: $2.104,47
- XRP: $129.354,20
- Cardano: $377,47
- Polkadot: $1.944,04
- Dogecoin: $144,64
- Polygon: $130,79
Por otra parte, los dólares cripto o stablecoins más usados al jueves 16 de abril tienen estas cotizaciones en pesos argentinos:
- USDT: $1.449,90
- DAI: $1.476,70
- USDC: $1.452,57
XRP: qué es y cómo se fundó
XRP es una criptomoneda ampliamente reconocida, desarrollada por la empresa Ripple. Su lanzamiento en 2012 fue liderado por Chris Larsen y Jed McCaleb, quienes buscaron solucionar los problemas de velocidad y costos en pagos internacionales, que son comunes en los sistemas bancarios tradicionales.
En lugar de usar el Proof of Work o el Proof of Stake, como otras criptomonedas, XRP se basa en el algoritmo de consenso "RippleNet". Este enfoque permite una validación más rápida y efectiva, alcanzando hasta 1.500 transacciones por segundo, mucho más rápido que Bitcoin o Ethereum.
Ripple, la organización que respalda XRP, ha establecido alianzas estratégicas con bancos y otras instituciones financieras. Estas colaboraciones permiten que XRP sea utilizado para realizar pagos transfronterizos eficientes y de bajo costo, posicionándose como una herramienta esencial en el sector financiero global.
Aunque ha enfrentado críticas por su centralización y el control ejercido por Ripple, XRP sigue consolidándose como una solución confiable y accesible. Ripple también ha invertido significativamente en mejorar su infraestructura y seguridad, fortaleciendo la confianza del mercado.
Pese a los retos legales relacionados con la SEC, XRP se mantiene como una de las criptomonedas líderes en el sector de pagos internacionales.