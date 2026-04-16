La criptomoneda número cinco creció 4,76% en un día. Cómo evolucionaron los precios de otras monedas digitales y dólares cripto

Con un valor circulante de u$s51.238,68 millones, Solana subió un 4,76% en las últimas 24 horas, alcanzando los u$s89,07 este jueves, de acuerdo con los registros de Binance.

El mercado cripto mundial reporta este jueves 16 de abril una capitalización de u$s2,55 billones, monitoreada por CoinMarketCap.

En consecuencia, las monedas digitales reportaron un alza del 1,07% en las últimas 24 horas. Bitcoin registra una participación del mercado cripto de 58,92%, mientras que Ethereum posee un 11,10%, y las otras monedas sumaron el 29,99%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Para la fecha jueves 16 de abril, las cotizaciones promedio globales en dólares de las criptomonedas son los siguientes:

Bitcoin: u$s75.050,06 (0,88%)

Ethereum: u$s2.344,93 (-0,58%)

BNB: u$s636,09 (2,18%)

Ripple: u$s1,45 (4,35%)

Solana: u$s89,07 (4,76%)

Cardano: u$s0,26 (5,32%)

Polkadot: u$s1,33 (12,06%)

Dogecoin: u$s0,10 (4,32%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Las exchanges más destacadas de Argentina informan los precios en pesos de las principales criptomonedas este jueves 16 de abril:

Bitcoin: $110,31 millones

Ethereum: $3,41 millones

BNB: $925.840,21

Ripple: $2.104,47

Solana: $129.354,20

Cardano: $377,47

Polkadot: $1.944,04

Dogecoin: $144,64

Polygon: $130,79

Por otro lado, los dólares cripto o stablecoins con mayor demanda en Argentina cotizan este jueves 16 de abril a estos valores en pesos:

USDT: $1.454,20

DAI: $1.476,70

USDC: $1.452,57

Solana: qué es y cómo se fundó

La historia de Solana es un relato de innovación en el ámbito de las criptomonedas y la tecnología blockchain. Fundada en 2017 por Anatoly Yakovenko, un exingeniero de Qualcomm con experiencia en sistemas distribuidos, Solana nació con la idea de resolver problemas de escalabilidad que afectan a otras cadenas de bloques como Bitcoin y Ethereum.

El proyecto se destaca por introducir un concepto innovador llamado "Proof of History" (Prueba de Historia), una tecnología que permite ordenar transacciones antes de ser confirmadas, mejorando significativamente la velocidad y reduciendo costos.

A diferencia de Ethereum, cuya red en su estado original procesaba unas 15 transacciones por segundo, Solana puede manejar miles, lo que la posiciona como una de las blockchains más rápidas del mercado.

Con el lanzamiento de su red principal en 2020, Solana comenzó a posicionarse como una de las plataformas blockchain más rápidas y eficientes, con costos de transacción mucho más bajos que los de Ethereum.

Esto le permitió captar la atención de desarrolladores interesados en construir aplicaciones descentralizadas, especialmente en áreas como finanzas descentralizadas (DeFi) y tokens no fungibles (NTF), donde los altos costos de gas de Ethereum habían generado críticas.

El ecosistema de Solana ha crecido exponencialmente gracias a su combinación de rendimiento técnico y costos bajos. Aunque Ethereum sigue siendo la blockchain más consolidada para aplicaciones descentralizadas, Solana se ha convertido en una alternativa atractiva, especialmente para proyectos que requieren escalabilidad y rapidez.

A pesar de su éxito, Solana también ha enfrentado desafíos, como interrupciones en su red y críticas sobre su nivel de descentralización, problemas que Ethereum ha manejado de manera diferente gracias a su mayor comunidad y un enfoque más maduro. Sin embargo, la comunidad y el equipo detrás de Solana han trabajado para abordar estas dificultades y fortalecer su infraestructura.

Hoy en día, Solana es considerada una de las blockchain más prometedoras, con una visión clara de democratizar el acceso a las tecnologías descentralizadas. Su crecimiento continuo refleja un esfuerzo por equilibrar velocidad, costo y seguridad, marcando un camino innovador que desafía el liderazgo de Ethereum en el mundo cripto.