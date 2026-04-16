En las últimas 24 horas, la segunda cripto más relevante bajó un 0,58%. Las cotizaciones de otras monedas digitales y dólares cripto

Con un valor circulante de u$s283.011,20 millones, Ethereum bajó un 0,58% en las últimas 24 horas, alcanzando los u$s2.344,93 este jueves, de acuerdo con los registros de Binance.

Con más de 37.392 monedas en el mercado, la capitalización global de criptomonedas es de u$s2,55 billones este jueves 16 de abril, según CoinMarketCap.

Por lo tanto, el mercado de criptomonedas experimentó un incremento del 1,07% en las últimas 24 horas. La participación del mercado cripto tiene a Bitcoin en lo más alto con un 58,92%, Ethereum logró un 11,10%, y las demás monedas un 29,99%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

El jueves 16 de abril, los precios promedio globales en dólares de las criptomonedas de mayor capitalización son:

Bitcoin: u$s75.050,06 (0,88%)

Ethereum: u$s2.344,93 (-0,58%)

BNB: u$s636,09 (2,18%)

Ripple: u$s1,45 (4,35%)

Solana: u$s89,07 (4,76%)

Cardano: u$s0,26 (5,32%)

Polkadot: u$s1,33 (12,06%)

Dogecoin: u$s0,10 (4,32%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

A nivel local, los precios en pesos de las principales criptomonedas, según las principales exchanges argentinas, son estos al jueves 16 de abril:

Bitcoin: $110,36 millones

Ethereum: $3,40 millones

BNB: $925.771,58

Ripple: $2.108,25

Solana: $129.591,90

Cardano: $377,89

Polkadot: $1.939,49

Dogecoin: $144,72

Polygon: $130,64

En el mercado argentino, los dólares cripto o stablecoins más comunes tienen este jueves 16 de abril los siguientes precios en pesos:

USDT: $1.453,30

DAI: $1.476,70

USDC: $1.455,14

Ethereum: qué es y cómo se fundó

Ethereum, creado en 2015 por Vitalik Buterin y su equipo, marcó un hito en la evolución de la tecnología blockchain.

Mientras que Bitcoin se enfocó en la descentralización del dinero, Ethereum llevó la blockchain un paso más allá al permitir la creación de aplicaciones descentralizadas (dApps) a través de contratos inteligentes.

Estos contratos son programas autoejecutables que, una vez activados por ciertas condiciones, permiten realizar transacciones sin la necesidad de intermediarios.

El financiamiento colectivo de 2014 permitió a Ethereum lanzarse al mercado, junto con su criptomoneda Ether (ETH).

Los contratos inteligentes han sido fundamentales para el ecosistema de Ethereum, pues permiten realizar transacciones y acuerdos de manera segura, sin que haya que confiar en un tercero.

Este sistema ha permitido la creación de dApps que han revolucionado sectores como las finanzas, la logística, la salud y la educación. Ethereum también fue pionero en la creación de nuevos activos digitales a través de la tokenización.

Las stablecoins, cuyo valor está vinculado a monedas tradicionales, han permitido ofrecer estabilidad en el volátil mundo de las criptomonedas, mientras que los NFT, que representan activos únicos, han generado una nueva forma de propiedad digital en áreas como el arte y los coleccionables.

A través de la Ethereum Virtual Machine (EVM), otros proyectos como BNB y Avalanche han podido crear sus propias plataformas, basadas en la tecnología de Ethereum.

Además, las soluciones de capa 2, como Optimism y zkSync, han permitido mejorar la escalabilidad de la red, reduciendo los costos de las transacciones y acelerando su procesamiento.

Ethereum también ha sido clave en el avance de la Web3, un concepto de una Internet descentralizada que pone el control en manos de los usuarios.

La Web3 promueve la privacidad, la transparencia y la autonomía, eliminando la necesidad de grandes intermediarios, como gobiernos y corporaciones, lo que permite una red más democrática y accesible.