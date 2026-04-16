Un reconocido empresario anticipa que el ingreso masivo de grandes fondos impulsará nuevas subas, con una acumulación sin precedentes en el mercado cripto

Tom Lee no es un analista que se reserve sus opiniones. En el programa Closing Bell de CNBC, fue categórico al sentenciar que el próximo movimiento grande de los mercados no lo van a liderar las acciones tradicionales, lo van a liderar las criptomonedas, con Bitcoin y Ethereum a la cabeza, acompañados por las "Magnificent 7" y el sector de software en general.

Su argumento central no es técnico, sino conductual: Lee señaló que los mercados bursátiles tienden a tocar fondo cuando las malas noticias alcanzan su punto máximo, no cuando llegan las buenas, y que ese escenario ya habría ocurrido.

En otras palabras, el influyente experto considera que, si el mercado subió mientras el conflicto en Medio Oriente se agravaba, es de esperar una reacción explosiva cuando la presión geopolítica ceda.

También identificó un factor que suele pasarse por alto y es el capital "sentado" al costado del camino. En criollo, hay inversores esperando claridad sobre el conflicto entre Estados Unidos e Irán antes de volver a operar. Cuando ese capital regrese, la demanda moverá los precios con una fuerza inusual. Según Lee, ese momento está muy cerca.

Mercados cripto en máximos históricos: el contexto que valida la tesis

Las palabras de Lee llegaron en un momento que las validó casi por completo. El Nasdaq Composite cerró en un nuevo máximo histórico de 24.016 puntos (+1,60%), mientras que el S&P 500 alcanzó su propio récord en los 7.022 puntos (+0,78%). Las acciones tecnológicas en conjunto subieron más del 2% en la sesión.

Bitcoin acompañó con firmeza, cotizando en torno a los u$s74.942, con una suba del 5,37% frente a la semana anterior. La criptomoneda rozó los u$s76.000 durante la jornada del miércoles, su nivel más alto en semanas. Aún así, no se trata solo de sentimiento:

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Gran parte del optimismo se apoyó en señales desde Washington. El tono de la administración estadounidense insinuando que el conflicto con Irán podría estar cerca de resolverse fue suficiente para disparar la confianza en los activos de riesgo.

Lee conectó este escenario con la resiliencia del mercado: desde mediados de marzo, el petróleo subió de u$s87 a u$s116 y el S&P 500 trepó de 6.300 a 6.600 puntos, mientras el conflicto se profundizaba, el mercado absorbió las malas noticias sin desplomarse.

Al anunciarse un eventual cese al fuego, el petróleo bajó un 15% y las acciones saltaron un 2,5% en una sola sesión. Si la paz se confirma, el impacto alcista podría ser considerablemente mayor.

Ethereum y Bitmine: la apuesta de mayor convicción

El discurso de Lee tiene respaldo real en sus movimientos. Como presidente de Bitmine Immersion Technologies, gestiona una de las posiciones corporativas en Ethereum más grandes del mundo.

A pesar de que la empresa reportó pérdidas contables por u$s3.820 millones debido a la caída de ETH desde octubre de 2025, Bitmine no vendió. Al contrario, compró 71.524 ETH adicionales.

Actualmente, poseen cerca de 4,6 millones de ETH, valorados en más de u$s10.000 millones. La tesis de Lee proyecta que Ethereum podría alcanzar los u$s60.000 en los próximos años si logra capturar una cuarta parte del valor de largo plazo de Bitcoin. Con el Ether cotizando hoy alrededor de los u$s2.327, la distancia es enorme, pero también lo es su convicción.

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Los próximos catalizadores serán las novedades de la SEC y la reunión de la Fed del 29 de abril.

Para la analista financiera Lucía Ferrer, "el verdadero desafío no es tocar los u$s75.000, sino cerrar varias semanas por encima de esa zona con volumen constante".

Aunque en ciclos anteriores el pico llegaba 18 meses después del halving (lo que ocurrió en octubre de 2025 con los u$s126.200), Lee propone que este ciclo rompe el molde gracias a la adopción institucional masiva y la inteligencia artificial.

El mercado que sube mientras el consenso aún duda es, históricamente, el más peligroso para quien se queda afuera.

Si los precios escalan mientras hay una guerra y miedo extremo, la pregunta no es si el rally tiene fundamentos, sino cuánto tiempo más se puede esperar una "confirmación perfecta" antes de que el mercado se escape definitivamente.