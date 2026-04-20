El CEO de Circle anticipa una stablecoin del yuan en 3 a 5 años, lo que podría redefinir el comercio global y desafiar el dominio digital del dólar

El CEO de Circle Internet Group, Jeremy Allaire, enfatizó que existe una "oportunidad tremenda" para el desarrollo de una stablecoin respaldada por el yuan, en un contexto donde las monedas digitales comienzan a redefinir el comercio internacional.

Según el ejecutivo, China estaría por lanzar este tipo de activo en un plazo de tres a cinco años, algo que marcaría un giro significativo en la estrategia del gigante asiático frente a los criptoactivos.

Las stablecoins dejaron de ser solo herramientas del ecosistema cripto para convertirse en instrumentos clave del sistema financiero global.

En este escenario, Allaire planteó que estos activos funcionan como mecanismos para "exportar" monedas nacionales, y facilitar pagos internacionales más rápidos y accesibles.

La posible aparición de una stablecoin del yuan implicaría un desafío directo al dominio de las stablecoins vinculadas al dólar, como USDC, también emitida por Circle.

Este movimiento aceleraría la internacionalización de la moneda china, especialmente en corredores comerciales donde el renminbi ya tiene presencia.

El dilema de China

El avance hacia una stablecoin del yuan no está exento de contradicciones, ya que por un lado, el país endureció su postura frente a iniciativas privadas, y prohibió la emisión no autorizada de stablecoins vinculadas a su moneda en el extranjero.

No obstante, el Banco Popular de China impulsó activamente el desarrollo del yuan digital (e-CNY), una moneda digital de banco central que ya está en fase de expansión.

Este doble enfoque sugiere que cualquier stablecoin en yuan probablemente estaría bajo fuerte control estatal, integrándose en la estrategia más amplia de digitalización financiera del país.

El eventual lanzamiento de una stablecoin china podría intensificar la competencia tecnológica y monetaria entre las distintas potencias nacionales.

De acuerdo con Allaire, esta evolución forma parte de una "competencia de características" entre monedas, donde la eficiencia digital será clave.

Además, el crecimiento de stablecoins ya muestra señales de aceleración en contextos de incertidumbre global.

Circle reportó un aumento significativo en el uso de su stablecoin USDC, impulsado por tensiones geopolíticas y la necesidad de activos digitales estables para transacciones internacionales.