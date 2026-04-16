Con tres ETF en circulación, Avalanche empieza a consolidar su presencia institucional, en un contexto de mayor adopción y crecimiento sostenido de su red

Avalanche debutó en Wall Street con un nuevo ETF bajo el ticker BAVA, gestionado por Bitwise, que incorpora staking y ofrece a los inversores una vía regulada para entrar al ecosistema.

El debut del ETF en NYSE Arca registró un volumen de u$s400.000 durante la primera hora y media de operaciones.

El instrumento está respaldado por tokens AVAX en custodia, lo que habilita exposición directa al precio de la criptomoneda sin recurrir a derivados.

La novedad es que integra el mecanismo de staking, con un rendimiento promedio del 5,4% anual. De esta manera, los participantes no sólo acceden al movimiento del valor de AVAX, sino también a las recompensas de la red.

Ventajas de BAVA para los inversores:

Acceso regulado : el ETF ofrece exposición a Avalanche dentro de un marco institucional

: el ETF ofrece exposición a Avalanche dentro de un marco institucional Diversificación : suma una alternativa a Bitcoin y Ethereum, que concentran la mayoría de los ETF cripto en el mercado

: suma una alternativa a Bitcoin y Ethereum, que concentran la mayoría de los ETF cripto en el mercado Rendimiento adicional : el staking integrado diferencia a BAVA de otros fondos cripto

: el staking integrado diferencia a BAVA de otros fondos cripto Mayor legitimidad: la presencia en NYSE Arca refuerza la percepción de Avalanche como red sólida

Avalanche ya tiene tres ETF en Wall Street, consolidando su lugar entre las blockchains con mayor presencia institucional.

Wall Street amplía su oferta cripto

El lanzamiento llega en un momento en que la C-Chain (la parte de Avalanche que ejecuta contratos inteligentes compatibles con Ethereum) marcó un récord de direcciones activas, señal de una adopción en alza.

Al mismo tiempo, otros emisores como 21Shares avanzan con nuevos fondos (como el de Hyperliquid), mientras gigantes como BlackRock, Grayscale y Fidelity consolidan su presencia con ETF de criptomonedas ya en operación.

Este panorama confirma que Wall Street acelera la incorporación de activos digitales a su menú de inversión.