La iniciativa permitirá a millones de usuarios que utilizan la plataforma realizar pagos digitales en moneda local de manera más ágil y segura
15.04.2026 • 20:08hs • MUNDO CRIPTO
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Cafecito integra el criptopeso a su app: ahora vas a poder usar la stablecoin para apoyar a creadores
Cafecito, la plataforma de crowdfunding digital, anunció la integración de wARS, la stablecoin vinculada al peso argentino, en su aplicación.
La iniciativa permitirá a millones de usuarios realizar pagos digitales en moneda local de manera más ágil y segura.
La incorporación se concretó el 15 de abril de 2026 y fue confirmada por Ripio, una de las principales plataformas cripto del país.
Cafecito integra el peso cripto de Ripio a su aplicación
La integración de wARS en Cafecito se realizó a través de Amplify, la pasarela de pagos que conecta criptomonedas con dinero fiat.
Los pagos se procesan en la red Base, lo que garantiza rapidez y trazabilidad en las operaciones.
Con esta actualización, los usuarios podrán apoyar a creadores de contenido, empresas y organizaciones directamente en pesos digitales, sin necesidad de recurrir a dólares ni sufrir la fricción cambiaria.
Damián Cantanzaro, creador de Cafecito app
wARS es una stablecoin desarrollada por Ripio, respaldada 1:1 con el peso argentino y diseñada para integrarse en múltiples plataformas.
La compañía busca construir una red regional de pagos basada en activos digitales estables, adaptados a cada economía local.
En este sentido, la llegada de wARS a Cafecito representa un factor noticiable para el sector: la stablecoin deja de ser un producto limitado a una sola billetera y se convierte en infraestructura reutilizable en distintos servicios.
La incorporación de wARS en Cafecito abre nuevas posibilidades para quienes utilizan la plataforma como medio de financiamiento y apoyo.
Los creadores de contenido podrán recibir aportes en una moneda estable, con liquidación inmediata y sin exposición a la volatilidad de otras criptomonedas.
Para los usuarios, la experiencia de pago se simplifica: pueden enviar dinero digital en pesos argentinos con la misma facilidad que una transferencia bancaria, pero con disponibilidad 24/7 y costos operativos más bajos.