La iniciativa permitirá a millones de usuarios que utilizan la plataforma realizar pagos digitales en moneda local de manera más ágil y segura

Cafecito, la plataforma de crowdfunding digital, anunció la integración de wARS, la stablecoin vinculada al peso argentino, en su aplicación.

La iniciativa permitirá a millones de usuarios realizar pagos digitales en moneda local de manera más ágil y segura.

La incorporación se concretó el 15 de abril de 2026 y fue confirmada por Ripio, una de las principales plataformas cripto del país.

Cafecito integra el peso cripto de Ripio a su aplicación

La integración de wARS en Cafecito se realizó a través de Amplify, la pasarela de pagos que conecta criptomonedas con dinero fiat.

Los pagos se procesan en la red Base, lo que garantiza rapidez y trazabilidad en las operaciones.

Con esta actualización, los usuarios podrán apoyar a creadores de contenido, empresas y organizaciones directamente en pesos digitales, sin necesidad de recurrir a dólares ni sufrir la fricción cambiaria.

Damián Cantanzaro, creador de Cafecito app

wARS es una stablecoin desarrollada por Ripio, respaldada 1:1 con el peso argentino y diseñada para integrarse en múltiples plataformas.

La compañía busca construir una red regional de pagos basada en activos digitales estables, adaptados a cada economía local.

En este sentido, la llegada de wARS a Cafecito representa un factor noticiable para el sector: la stablecoin deja de ser un producto limitado a una sola billetera y se convierte en infraestructura reutilizable en distintos servicios.

La incorporación de wARS en Cafecito abre nuevas posibilidades para quienes utilizan la plataforma como medio de financiamiento y apoyo.

Los creadores de contenido podrán recibir aportes en una moneda estable, con liquidación inmediata y sin exposición a la volatilidad de otras criptomonedas.

Para los usuarios, la experiencia de pago se simplifica: pueden enviar dinero digital en pesos argentinos con la misma facilidad que una transferencia bancaria, pero con disponibilidad 24/7 y costos operativos más bajos.