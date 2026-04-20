La herramienta conecta con protocolos DeFi y busca transformar saldos ociosos en una fuente de ingresos dentro de un entorno operativo integrado

Fireblocks lanzó Earn, una nueva herramienta pensada para que clientes institucionales generen rendimiento sobre saldos de stablecoins que permanecen inactivos dentro de sus operaciones.

El producto busca resolver un problema frecuente en el ecosistema cripto: grandes volúmenes de capital que quedan sin uso entre procesos de liquidación, rebalanceo o despliegue de fondos.

A través de esta función, las instituciones pueden acceder a estrategias de préstamo on-chain sin salir de la plataforma que ya utilizan para custodiar y gestionar sus activos digitales.

La herramienta se conecta con protocolos de finanzas descentralizadas como Aave y Morpho, dos de los principales actores del mercado de lending.

En la práctica, el sistema se lanza con una bóveda seleccionada dentro de Morpho y acceso directo a mercados de préstamos en Aave, lo que permite canalizar capital hacia oportunidades de rendimiento.

La función ya está disponible en acceso anticipado para clientes institucionales que operan dentro del ecosistema de Fireblocks.

Llega al mercado la nueva herramienta de Fireblocks

El lanzamiento se da en un contexto de fuerte crecimiento del mercado de stablecoins, que se consolidan no solo como herramientas de pago, sino también como vehículos financieros dentro del mundo cripto.

De acuerdo con la compañía, en 2025 procesó unos u$s6 billones en transferencias de stablecoins a través de más de 2.400 clientes, lo que explica el interés por monetizar esos fondos inmovilizados.

Sin embargo, desde la empresa aclararon que los rendimientos no están garantizados y dependerán de las condiciones de mercado y de los protocolos utilizados, por lo que pueden variar o incluso ser nulos.

El objetivo de la iniciativa es activar capital institucional que hoy permanece ocioso y ofrecer una alternativa para generar ingresos adicionales dentro de un entorno controlado.

Michael Shaulov, CEO de Fireblocks, indicó que la propuesta busca combinar acceso a DeFi con estándares de seguridad y control que demandan las instituciones.

El avance de este tipo de soluciones refleja una tendencia más amplia: la convergencia entre las finanzas tradicionales y la infraestructura blockchain, donde las empresas, además de custodiar activos digitales, los hacen rendir dentro de un marco operativo más integrado, según un informe de Cointelegraph.