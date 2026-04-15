El activo quedó definido exclusivamente como medio de pago digital vinculado al peso argentino, sin expectativa de intereses ni beneficios adicionales

La Comisión Nacional de Valores (CNV) levantó la sanción contra Belo y Twin Finance por la emisión y comercialización de ARGt, la stablecoin vinculada al peso argentino.

La medida se hizo efectiva el 15 de abril de 2026, luego de que ambas compañías eliminaran toda referencia a rendimientos o retornos asociados al activo digital.

La entidad gubernamental había intimado a ambas empresas a cesar la oferta pública de ARGt al considerar que el activo reunía características propias de un valor negociable y se estaba ofreciendo sin autorización del organismo.

La resolución preventiva buscaba evitar que los usuarios interpretaran la stablecoin como una inversión con intereses garantizados, algo que podría encuadrarse en una actividad regulada por la Ley de Mercado de Capitales.

Tras la intimación, las empresas ajustaron la presentación de ARGt, eliminando cualquier mención a rendimientos o retornos.

De esta manera, el activo quedó definido exclusivamente como medio de pago digital vinculado al peso argentino, sin expectativa de intereses ni beneficios adicionales.

La CNV levantó la restricción que regía sobre ARGt, la stablecoin anclada al peso argentino

La CNV levanta la sanción contra Belo y Twin por la stablecoin del peso ARGt

La CNV, al constatar la modificación, decidió dejar sin efecto la sanción y permitir la continuidad de la operación bajo este nuevo marco.

La decisión representa una validación institucional relevante para el ecosistema cripto argentino, que en los últimos meses había enfrentado tensiones regulatorias.

Aunque la CNV no exigió informes de solvencia ni auditorías específicas sobre ARGt, el levantamiento de la sanción marca un precedente: las stablecoins podrán operar siempre que se presenten como instrumentos de pago y no como inversiones financieras.

En paralelo, Twin lanzó seis nuevas stablecoins en moneda local, todas operativas sobre blockchain y emitidas por Twin.

La noticia marca la primera vez que países como Argentina, Brasil, Colombia, Bolivia, Chile y México cuentan con instrumentos digitales de pago respaldados en sus propias monedas. Belo, la fintech cripto argentina, se convirtió en el primer integrador en llevar estos tokens a los usuarios de la región. El anuncio incluye la emisión de los siguientes activos:

ARGt (peso argentino)

BRAt (real brasileño)

COLt (peso colombiano)

BOLt (boliviano)

CHLt (peso chileno)

MEXt (peso mexicano)

ARGt y BRAt ya estaban disponibles previamente, mientras que las cuatro nuevas stablecoins se suman ahora con acceso inicial desde sus países de origen y, en breve, estarán habilitadas para cualquier usuario de Belo en América Latina.

La palabra de las firmas

Rafael de Ambrosi, CEO de Twin, destacó que la iniciativa busca resolver una de las mayores fricciones del sistema financiero regional: la dependencia del dólar como moneda puente.

"Mover dinero entre países todavía depende de sistemas que cierran los fines de semana y tardan 48 horas en liquidar. Una red de instrumentos de pago en moneda local, disponible 24/7, cambia esa ecuación por completo", sostuvo.

La propuesta apunta a facilitar pagos en moneda local sin necesidad de conversión, liquidación de nóminas y proveedores en el mismo día, y operaciones transfronterizas más eficientes.

Cada stablecoin emitida por Twin está respaldada 1:1 por activos líquidos de alta calidad, con reservas iguales o superiores al valor de los tokens en circulación y verificables, lo que garantiza confianza y estabilidad.

El lanzamiento de BOLt y CHLt es especialmente relevante, ya que hasta ahora no existía una stablecoin en moneda local con escala en Bolivia y Chile.

Manuel Beaudroit, CEO y cofundador de Belo, subrayó que la integración de estas stablecoins en su aplicación representa un paso clave para la adopción masiva. "Creemos que el próximo salto de adopción en la región no pasa solo por acceder a dólares digitales, sino también por poder operar más eficientemente en las monedas que las personas y las empresas usan todos los días".

El lanzamiento se produce en un contexto de creciente interés por las stablecoins en la región, donde la volatilidad cambiaria y la necesidad de liquidez inmediata impulsan la búsqueda de alternativas digitales.