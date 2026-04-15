Con grandes pérdidas, el sector ajusta operaciones, reduce participación y comienza a diversificarse hacia negocios más estable como la IA

La minería de Bitcoin atraviesa un momento crítico, con pérdidas que alcanzan los u$s19.000 por unidad producida en un contexto de suba de costos y alta volatilidad.

El fenómeno responde principalmente al encarecimiento de la energía y a un aumento en los costos operativos, algo que deteriora la rentabilidad de una actividad que durante años fue altamente lucrativa.

Según un análisis difundido por CoinDesk, el costo promedio de producción de Bitcoin (BTC) llegó a los u$s88.000 por unidad a mediados de marzo, mientras que su cotización rondaba los u$s69.200.

Esta diferencia implica una pérdida cercana a 21% por cada bitcoin minado, algo que pone en jaque la sostenibilidad de muchos operadores del sector.

Uno de los factores clave detrás de este escenario es la volatilidad del precio de la criptomoneda, que no logra recuperar niveles cercanos a sus máximos históricos.

A esto se suma el impacto de las tensiones geopolíticas, que presionan sobre el costo de la energía a nivel global y afectan directamente a la minería.

Bitcon y su momento crítico: cuales son las causas

El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán elevó el precio del petróleo por encima de los u$s100, lo que encareció la electricidad en mercados vinculados a Medio Oriente.

Además, la situación en el Estrecho de Ormuz agregó incertidumbre al comercio energético internacional, con riesgos que impactan en los costos eléctricos.

Como consecuencia de este contexto, la dificultad de minado comenzó a bajar y reflejar una menor cantidad de participantes en la red.

A fines de marzo, este indicador registró una caída cercana a 7,76%, una de las más pronunciadas del año, solo superada por el descenso de febrero.

Cuando los ingresos no alcanzan para cubrir los costos, muchos mineros se ven obligados a vender sus tenencias de BTC, algo que incrementa la presión bajista en el mercado.

Frente a este escenario, empresas del sector como Marathon Digital Holdings y Cipher Mining comenzaron a diversificar sus operaciones hacia negocios como la inteligencia artificial y la computación de alto rendimiento, en busca de ingresos más estables.