La criptomoneda número tres descendió 0,34% en un día. Cómo evolucionaron los precios de otras monedas digitales y dólares cripto

Este miércoles, XRP experimentó un retroceso de 0,34%, ubicando su precio en u$s1,37 y llevando su capitalización de mercado a u$s83.849,30 millones, según el panel de Binance.

El mercado cripto global asciende a u$s2,51 billones de capitalización este miércoles 15 de abril, de acuerdo con CoinMarketCap.

En consecuencia, el mercado global de monedas digitales evidenció un retroceso del -0,55% en las últimas horas. Bitcoin lidera con un 59,21% de predominancia, mientras Ethereum asegura un 11,20%. Las demás criptomonedas representan el 29,59%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

El miércoles 15 de abril, los precios promedio globales en dólares de las criptomonedas de mayor capitalización son:

Bitcoin: u$s74.309,46 (-0,37%)

Ethereum: u$s2.331,65 (-2,02%)

BNB: u$s618,28 (0,35%)

Ripple: u$s1,37 (-0,34%)

XRP: u$s83,67 (-2,85%)

Cardano: u$s0,24 (-0,69%)

Polkadot: u$s1,17 (-0,51%)

Dogecoin: u$s0,09 (-0,93%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Las plataformas líderes en Argentina muestran las siguientes cotizaciones en pesos para las principales criptomonedas al miércoles 15 de abril:

Bitcoin: $109,75 millones

Ethereum: $3,41 millones

BNB: $905.452,58

Ripple: $1.996,59

Solana: $122.456,40

Cardano: $354,27

Polkadot: $1.721,11

Dogecoin: $136,82

Polygon: $124,17

Por otro lado, este miércoles 15 de abril, los dólares cripto o stablecoins más relevantes en Argentina cotizan en pesos de la siguiente manera:

USDT: $1.460,30

DAI: $1.476,70

USDC: $1.465,27

XRP: qué es y cómo se fundó

XRP es una criptomoneda creada en 2012 por Chris Larsen y Jed McCaleb, bajo el respaldo de Ripple. Diseñada para mejorar la eficiencia de los pagos internacionales, aborda los problemas de velocidad y costo presentes en los sistemas bancarios tradicionales.

En lugar de depender de la minería mediante Proof of Work o Proof of Stake, XRP opera con el algoritmo de consenso "RippleNet", alcanzando hasta 1.500 transacciones por segundo, superando a otras criptomonedas.

La empresa Ripple ha creado alianzas con bancos y entidades financieras en todo el mundo, permitiendo que XRP facilite pagos transfronterizos rápidos y económicos.

Aunque XRP ha sido criticada por su centralización, ha demostrado ser una solución eficiente para pagos globales. Ripple sigue mejorando la infraestructura y seguridad de su red, fortaleciendo la confianza de los usuarios.

Pese a los retos legales con la SEC, XRP se mantiene como una de las criptomonedas más influyentes en los pagos internacionales.