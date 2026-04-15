La criptomoneda número tres descendió 0,34% en un día. Cómo evolucionaron los precios de otras monedas digitales y dólares cripto
15.04.2026 • 10:15hs • Cotizaciones
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Precio de XRP: cuánto vale en Argentina y a nivel global hoy, 15 de abril de 2026
Este miércoles, XRP experimentó un retroceso de 0,34%, ubicando su precio en u$s1,37 y llevando su capitalización de mercado a u$s83.849,30 millones, según el panel de Binance.
El mercado cripto global asciende a u$s2,51 billones de capitalización este miércoles 15 de abril, de acuerdo con CoinMarketCap.
En consecuencia, el mercado global de monedas digitales evidenció un retroceso del -0,55% en las últimas horas. Bitcoin lidera con un 59,21% de predominancia, mientras Ethereum asegura un 11,20%. Las demás criptomonedas representan el 29,59%.
A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares
El miércoles 15 de abril, los precios promedio globales en dólares de las criptomonedas de mayor capitalización son:
- Bitcoin: u$s74.309,46 (-0,37%)
- Ethereum: u$s2.331,65 (-2,02%)
- BNB: u$s618,28 (0,35%)
- Ripple: u$s1,37 (-0,34%)
- XRP: u$s83,67 (-2,85%)
- Cardano: u$s0,24 (-0,69%)
- Polkadot: u$s1,17 (-0,51%)
- Dogecoin: u$s0,09 (-0,93%)
A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina
Las plataformas líderes en Argentina muestran las siguientes cotizaciones en pesos para las principales criptomonedas al miércoles 15 de abril:
- Bitcoin: $109,75 millones
- Ethereum: $3,41 millones
- BNB: $905.452,58
- Ripple: $1.996,59
- Solana: $122.456,40
- Cardano: $354,27
- Polkadot: $1.721,11
- Dogecoin: $136,82
- Polygon: $124,17
Por otro lado, este miércoles 15 de abril, los dólares cripto o stablecoins más relevantes en Argentina cotizan en pesos de la siguiente manera:
- USDT: $1.460,30
- DAI: $1.476,70
- USDC: $1.465,27
XRP: qué es y cómo se fundó
XRP es una criptomoneda creada en 2012 por Chris Larsen y Jed McCaleb, bajo el respaldo de Ripple. Diseñada para mejorar la eficiencia de los pagos internacionales, aborda los problemas de velocidad y costo presentes en los sistemas bancarios tradicionales.
En lugar de depender de la minería mediante Proof of Work o Proof of Stake, XRP opera con el algoritmo de consenso "RippleNet", alcanzando hasta 1.500 transacciones por segundo, superando a otras criptomonedas.
La empresa Ripple ha creado alianzas con bancos y entidades financieras en todo el mundo, permitiendo que XRP facilite pagos transfronterizos rápidos y económicos.
Aunque XRP ha sido criticada por su centralización, ha demostrado ser una solución eficiente para pagos globales. Ripple sigue mejorando la infraestructura y seguridad de su red, fortaleciendo la confianza de los usuarios.
Pese a los retos legales con la SEC, XRP se mantiene como una de las criptomonedas más influyentes en los pagos internacionales.