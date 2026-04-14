El producto (Goldman Sachs Bitcoin Premium Income ETF) busca combinar exposición al precio de la criptomoneda con una estrategia de generación de ingresos

Goldman Sachs, uno de los principales bancos de inversión globales, presentó ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos un prospecto preliminar para lanzar un fondo cotizado en bolsa (ETF) de Bitcoin (BTC) que, a diferencia de los fondos tradicionales, pagará dividendos en efectivo a los inversores.

El producto, denominado Goldman Sachs Bitcoin Premium Income ETF, busca combinar exposición al precio de la criptomoneda con una estrategia de generación de ingresos mediante opciones financieras.

Goldman Sachs prepara ETF de Bitcoin que paga dividendos a inversores

El fondo propuesto por Goldman Sachs se diferencia de los ETF spot de Bitcoin ya aprobados en el mercado estadounidense porque no se limita a replicar el precio del activo.

En su lugar, aplicará una estrategia conocida como "covered call", que consiste en vender opciones sobre fondos vinculados a Bitcoin para generar ingresos adicionales.

Estos ingresos se distribuirán periódicamente a los tenedores del ETF en forma de dividendos, ofreciendo así una alternativa más atractiva para quienes buscan rentabilidad en un mercado volátil.

La iniciativa llega en un momento de fuerte demanda por productos financieros vinculados a criptomonedas. Tras la aprobación de los ETF spot de Bitcoin en enero de 2024, el mercado experimentó un crecimiento exponencial, con fondos como el iShares Bitcoin Trust (IBIT) de BlackRock captando gran parte de los flujos institucionales.

Goldman Sachs prepara un ETF de Bitcoin que pagará dividendos a sus inversores

La propuesta de Goldman Sachs busca diferenciarse ofreciendo un producto híbrido: exposición a Bitcoin con menor volatilidad y generación de ingresos regulares.

La estructura técnica de este nuevo instrumento financiero se basaría en estrategias de generación de rendimiento que aprovechan la infraestructura de la red y los mercados de préstamos institucionales.

Goldman Sachs estaría diseñando un marco de transparencia radical, donde cada fuente de rendimiento sea auditada en tiempo real y los activos se mantengan en estructuras de segregación total, evitando los errores de gestión que afectaron a las plataformas de préstamos cripto en ciclos anteriores.

El ETF aún debe recibir la aprobación de la SEC, que mantiene un escrutinio estricto sobre los productos vinculados a criptomonedas. Aunque la aprobación de los ETF spot marcó un precedente, la incorporación de estrategias con derivados y dividendos podría requerir un análisis más exhaustivo.

De concretarse, el Goldman Sachs Bitcoin Premium Income ETF ofrecería a los inversores institucionales y minoristas una forma de participar en el mercado de Bitcoin con menor exposición a la volatilidad y con la posibilidad de recibir dividendos periódicos.