El dominio oficial fue redirigido hacia una página falsa, lo que obligó a la plataforma a advertir a los usuarios que detuvieran cualquier operación

CoW Swap, una de las exchanges descentralizados más utilizados en la red Ethereum, suspendió temporalmente su sitio web tras sufrir un ataque de secuestro de dominio (DNS hijacking).

El incidente ocurrió el 14 de abril de 2026, cuando el dominio oficial fue redirigido hacia una página falsa, lo que obligó a la plataforma a advertir a los usuarios que detuvieran cualquier operación hasta nuevo aviso.

Exchange descentralizado de Ethereum pausó su sitio por un ataque y alertó a sus usuarios

El ataque consistió en la manipulación del sistema de nombres de dominio (DNS), algo que permitió a los atacantes redirigir el tráfico de swap.cow.fi hacia un sitio fraudulento.

El objetivo era engañar a los usuarios para que ingresaran sus credenciales y realizaran operaciones en un entorno controlado por los atacantes.

Según el equipo de CoW DAO, los fondos de los usuarios no fueron comprometidos, ya que el ataque afectó únicamente la interfaz web y no los contratos inteligentes que gestionan las operaciones dentro de la blockchain.

Tras detectar el incidente, la DAO emitió un comunicado instando a los usuarios a no operar ni interactuar con el sitio hasta confirmar su seguridad.

Un hacker robó el sitio del DEX CoW Swap e impidió operaciones a los usuarios

La plataforma pausó sus operaciones y trabaja junto a proveedores de infraestructura para recuperar el control total del dominio y garantizar que el acceso vuelva a ser seguro.

El equipo también recordó que las transacciones en la blockchain permanecen intactas y que el ataque se limitó al frontend, un vector que se volvió cada vez más común en el ecosistema DeFi.

CoW Swap se consolidó como uno de los agregadores de exchanges descentralizados más relevantes del ecosistema Ethereum, con operaciones que incluso fueron utilizadas por figuras como el propio Vitalik Buterin, quien en febrero efectuó una venta de ETH por más de u$s21 millones a través de la plataforma.

Este caso se suma a una serie de ataques similares que afectaron a proyectos descentralizados en los últimos años. Los secuestros de DNS son particularmente peligrosos porque explotan la confianza de los usuarios en las interfaces web, aunque los contratos inteligentes permanezcan seguros.

Este tipo de incidentes refuerza la necesidad de verificar siempre las direcciones oficiales y utilizar herramientas de seguridad adicionales, como extensiones que validan contratos y dominios.