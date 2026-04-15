La noticia se da tras conocerse la inversión de u$s200 millones de parte de Deutsche Börse, la cual adquirió el 1,5% de su empresa matriz, Payward Inc

Kraken, una de las principales exchanges de criptomonedas, confirmó que presentó de manera confidencial su solicitud para salir a bolsa en Estados Unidos, con una valoración estimada en u$s13.300 millones.

La noticia fue anunciada por su co-CEO Arjun Sethi durante el evento Semafor World Economy en Washington, y marca un paso clave para uno de los exchanges de criptomonedas más importantes del mundo.

La compañía, a través de su matriz Payward Inc., había presentado un borrador del formulario S-1 ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) en noviembre de 2025.

Sin embargo, la confirmación pública llegó recién ahora, en abril de 2026, cuando Sethi oficializó que la empresa busca concretar su oferta pública inicial (IPO) en el mercado estadounidense.

El proceso se realiza bajo modalidad confidencial, una práctica habitual en grandes compañías que buscan ajustar detalles antes de la salida definitiva.

Kraken presentó solicitud formal para salir a cotizar en Wall Street

Kraken llega a este movimiento con una valoración de u$s13.300 millones, por debajo del pico de u$s20.000 millones que había alcanzado en años anteriores.

La exchange Kraken presentó su solicitud formal ante la SEC para salir a cotizar en Wall Street

La caída refleja el impacto de la volatilidad del mercado cripto y de las presiones regulatorias en Estados Unidos, aunque la empresa insiste en que su salida a bolsa busca democratizar el acceso a herramientas financieras avanzadas y consolidar su posición en el sector.

La decisión de Kraken se produce en un momento en que otros exchanges enfrentan desafíos regulatorios y financieros. Coinbase, que salió a bolsa en 2021, sirvió como referencia para medir el impacto de este tipo de movimientos en el mercado.

La diferencia es que Kraken apuesta por una estrategia más conservadora, con un registro confidencial y una valoración ajustada a la realidad actual del sector.

Deutsche Börse invierte u$s200 millones en Kraken

La noticia se da tras conocerse la inversión de u$s200 millones de parte de Deutsche Börse en Kraken, al adquirir el 1,5% de la empresa matriz Payward Inc.

El operador de la Bolsa de Fráncfort destacó que la inversión busca acelerar la adopción institucional de criptomonedas en Europa, conectando los mercados tradicionales con los digitales.

La transacción se realizó mediante la compra de acciones en el mercado secundario y está sujeta a aprobaciones regulatorias que se esperan para el segundo trimestre del año. Con esta participación, Deutsche Börse se convierte en uno de los primeros grandes actores financieros europeos en tomar posición directa en una exchange global.

La entrada del gigante bancario aporta capital y legitimidad institucional en un momento en que la industria cripto enfrenta presiones regulatorias y busca consolidar su relación con el sistema financiero tradicional. Se la considera un respaldo estratégico al futuro de las criptomonedas y la tokenización de activos.

El movimiento incentivaría a otros operadores bursátiles europeos a explorar alianzas similares, acelerando la integración de los activos digitales en los mercados regulados.

La alianza entre Deutsche Börse y Kraken abre la puerta a nuevas sinergias, como la posibilidad de desarrollar productos financieros tokenizados y ampliar la oferta de servicios cripto para inversores institucionales en Europa. El grupo alemán ya había mostrado interés en la tecnología blockchain y en la tokenización de activos anteriormente.