El objetivo de la iniciativa es reducir costos para desarrolladores y mejorar la protección de los proyectos dentro del ecosistema

La Fundación Ethereum presentó un nuevo programa de subsidios por u$s1 millón para ayudar a desarrolladores a pagar auditorías de seguridad.

El objetivo de la medida es reducir el alto costo que genera revisar los contratos inteligentes.

En el mundo blockchain, las auditorías son clave antes de lanzar o escalar un proyecto. Sin embargo, muchos equipos pequeños no pueden afrontar esos costos, algo que retrasa el desarrollo o deja expuestos a errores.

Con este programa, la fundación busca facilitar el acceso a auditorías profesionales y mejorar el nivel de seguridad en la red. Así, más proyectos podrán validar su código antes de operar con usuarios reales.

La iniciativa está abierta a cualquier desarrollador que trabaje sobre Ethereum, sin importar el tamaño del equipo o la etapa del proyecto. Esto busca ampliar el acceso a herramientas clave dentro del ecosistema.

El anuncio forma parte de una estrategia más amplia de la fundación para reforzar la seguridad de la red. A medida que Ethereum crece, también aumenta la cantidad de valor y usuarios que dependen de su infraestructura.

En ese contexto, un error en el código puede generar pérdidas importantes. Por eso, la fundación insiste en que la seguridad debe ser una condición básica y no un paso opcional.

Ethereum: de que se trata el nuevo subsidio que ayuda a desarrolladores

El programa tambien conecta a los desarrolladores con más de 20 firmas especializadas en auditorías. Esto simplifica el proceso de búsqueda y contratación de servicios técnicos.

Entre los socios del programa se encuentran empresas del ecosistema como:

Nethermind

Chainlink Labs

Areta

Los equipos interesados deberán presentar sus proyectos, que serán evaluados por un comité de expertos. Los seleccionados recibirán fondos para aplicar directamente a auditorías a través de una plataforma especializada.

Junto con el lanzamiento, la fundación presentó los principios CROPS, una guía que incluye conceptos como código abierto, privacidad, seguridad y resistencia a la censura. Estos criterios buscan orientar el desarrollo dentro de Ethereum.

El programa también apunta a resolver una limitación histórica del sector: el acceso desigual a auditorías. Al reducir los costos, se espera que más proyectos adopten buenas prácticas desde etapas tempranas.

En definitiva, la Fundación Ethereum busca fortalecer todo el ecosistema. La iniciativa no solo aporta financiamiento, sino que también marca el camino hacia una red más segura, confiable y preparada para escalar.