El informe detalla los principales modelos de tokenización y anticipa una mayor integración entre el sistema tradicional y el ecosistema cripto

La gestora Franklin Templeton publicó un informe sobre el avance del mercado de activos tokenizados y anticipó un fuerte escenario de crecimiento hacia el final de la década.

La empresa, que administra alrededor de u$s1,6 billones a nivel global, puso el foco en la evolución de los activos del mundo real (RWA) dentro del ecosistema blockchain.

Sandy Kaul, directora de Innovación de la firma y encargada de confeccionar el análisis, detalló los principales modelos de tokenización y su impacto en los inversores.

De acuerdo con el informe, el mercado de estos activos pasó de u$s5.000 millones en 2023 a más de u$s25.000 millones en 2026.

El crecimiento estuvo impulsado principalmente por segmentos como:

crédito privado

instrumentos de tesorería

real estate

En base a proyecciones de terceros, la compañía estima que el sector podría ubicarse entre u$s4 billones y u$s16 billones para 2030.

Franklin Templeton y sus proyecciones sobre la evolución de los activos del mundo real

Algunas estimaciones más optimistas incluso proyectan que el mercado alcance los u$s30 billones hacia 2033.

Franklin Templeton cuenta con experiencia directa en este segmento, ya que en 2021 lanzó el primer fondo monetario tokenizado a través de su plataforma Benji.

Ese vehículo administra actualmente cerca de u$s1.500 millones y sirve como referencia para analizar la evolución del mercado.

A partir de este recorrido, el informe identifica tres modelos de tokenización con distintos niveles de derechos y liquidez para los inversores.

El primero es el de tokens nativos digitales, que otorgan propiedad directa del activo y permiten liquidaciones casi instantáneas.

El segundo corresponde a los tokens de exposición sintética, que replican el rendimiento sin transferir la propiedad ni derechos de voto.

El tercero es el de los llamados gemelos digitales, que representan activos fuera de la blockchain y mantienen procesos de liquidación tradicionales.