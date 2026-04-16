ICBC lanzó Split Payments, una herramienta que agiliza el proceso de pagos de la empresa de forma digital, integrando innovación, eficiencia y control

En el ecosistema empresarial argentino de 2026, la agilidad en la cadena de pagos dejó de ser una ventaja para convertirse en una necesidad. Sin embargo, muchas organizaciones aún arrastran un "ancla" invisible: la gestión manual de facturas, la dependencia de planillas de Excel y la falta de coordinación con sus proveedores estratégicos.

Para romper con esta inercia, ICBC presentó Split Payments, una solución única en el mercado que redefine la relación empresa-proveedor. El producto nace de un proceso de co-creación con líderes de industrias críticas como Oil & Gas, Alimenticias y Energéticas, con el objetivo de eliminar las falencias que las transferencias tradicionales o los eCheqs manuales no lograban resolver.

Del método tradicional al acuerdo digital

La gran barrera que enfrentan las áreas de tesorería hoy es la dispersión operativa. "El acuerdo previo a la cancelación de facturas se da ahora en un marco controlado, seguro y digital, reemplazando métodos que suelen traer inconsistencias o malos entendidos", explica a iProUP Alejandro Ansaldo, Product Manager & Team Leader Sales Cash Management Corporate Banking de ICBC.

A diferencia de los sistemas rígidos, Split Payments funciona como un protocolo de acuerdo. La empresa compradora inicia la intención de pago, pero le otorga al proveedor una autonomía real e inédita: es este último quien decide cuántos eCheqs quiere recibir y por qué valor unitario cada uno, según su propia necesidad de gestión de cobranzas.

Alejandro Ansaldo, Product Manager & Team Leader Sales Cash Management Corporate Banking de ICBC

Beneficios clave de Split Payments

Implementación ágil: Operativa en solo 24 horas

Operativa en solo 24 horas Autonomía total: El proveedor elige el fraccionamiento de sus valores

El proveedor elige el fraccionamiento de sus valores Seguridad: Acceso mediante links codificados y validación CAPTCHA

Acceso mediante links codificados y validación CAPTCHA Eficiencia: Eliminación de carga manual de datos y errores de conciliación.

Cómo funciona el circuito en cuatro pasos

El proceso está diseñado para integrarse a la operatoria diaria sin sumar burocracia, logrando una trazabilidad absoluta:

Intención de pago: la empresa Compradora/Pagadora ingresa a Split Payments (vía archivo) una intención de pago para el proveedor "X"

El proveedor recibe un mail con un link codificado donde visualiza la orden y también le da la posibilidad de determinar cuántos echeqs y de que valor unitario los quiere

El proveedor finaliza la acción y una vez que eso sucede de forma automática se generan los echeqs en la plataforma Multipay Pago a Proveedores dando paso al Comprador/Pagador para que cierre ese proceso

Cierre del proceso: el comprador valida el proceso y el proveedor recibe los valores tal como los solicitó, de forma inmediata

Previsibilidad y seguridad en todo el proceso

Uno de los puntos disruptivos de la herramienta es que los proveedores no necesitan ser clientes ICBC para operar vía link. La seguridad está garantizada mediante codificación especial de los accesos, certificados propios del portal de empresas de ICBC Multipay y validaciones mediante CAPTCHA para evitar automatizaciones fraudulentas.

Para las áreas de administración, el impacto es directo: se elimina la dependencia de medios alternativos y se obtiene visibilidad total con reportes en tiempo real. Además, permite informar al emisor sobre los eCheqs ingresados por cámara compensadora para asegurar la cobertura de la cuenta.

Visión 2026: el futuro de la banca B2B

Para ICBC, el lanzamiento de Split Payments es un pilar en su estrategia de transformación digital. No se trata solo de digitalizar una tarea puntual, sino de modernizar integralmente la relación entre los actores del ecosistema productivo.

"Este modelo es escalable, eficiente y centrado en la experiencia del usuario", concluye Ansaldo. En un escenario donde acelerar la circulación del capital es fundamental, integrar estos procesos en un único flujo operativo permite a las empresas escalar sin sumar complejidad técnica.

Para obtener más información sobre Split Payments y cómo implementarlo en su cadena de valor, las empresas pueden consultar en el sitio oficial de ICBC Empresas o contactar directamente a su oficial de cuenta.