Coinbase anunció la incorporación de un nuevo activo a su hoja de ruta, generando expectativas entre usuarios e inversores cripto. Los detalles

Coinbase, uno de los exchanges de criptoactivos más importantes del mundo, anunció la incorporación de Binance Coin (BNB) a su hoja de ruta, despertando gran interés dentro de la comunidad internacional de criptomonedas.

Ese mismo día, la compañía introdujo Blue Carpet, un nuevo proceso de cotización diseñado para fortalecer la relación con emisores y garantizar mayor transparencia dentro del ecosistema de activos digitales del exchange estadounidense.

Coinbase aclaró que la inclusión de BNB en la hoja de ruta refleja únicamente su intención de futura cotización, pero no garantiza su incorporación inmediata ni el inicio de operaciones dentro de su plataforma comercial.

La empresa comunicó que el inicio oficial de las operaciones será informado por separado, una vez completados los ajustes técnicos necesarios y la infraestructura que asegure la liquidez y el soporte para la formación de mercado.

Blue Carpet y la estrategia de transparencia de Coinbase

Blue Carpet se presenta como un paquete integral de servicios para emisores de activos, brindando acceso directo al equipo de cotización de Coinbase, personalización de páginas de activos y soporte completo en plataformas descentralizadas (DEX).

El programa ofrece suscripciones a Coinbase One para miembros del equipo y garantiza que la solicitud y cotización sean gratuitas, sin obligación de contratar servicios adicionales que podrían generar costos ocultos para los emisores.

La iniciativa responde a la presión regulatoria estadounidense y europea que exige mayor transparencia en los procesos de listado de criptoactivos, asegurando que los exchanges cumplan con estándares claros y auditables ante supervisores financieros.

BNB, la tercera altcoin más grande por capitalización de mercado, tiene múltiples usos, incluyendo pago de comisiones en BNB Chain, staking, lanzamiento de tokens y participación en propuestas de gobernanza, consolidando su importancia en el ecosistema cripto global.

El anuncio se produce en medio de un debate creciente sobre la equidad en la cotización de activos, donde miembros de la comunidad reclaman más oportunidades de inclusión para tokens populares y relevantes.

El 14 de octubre, Jesse Pollak, responsable de Coinbase, afirmó que la cotización debería tener costo cero, generando reacciones inmediatas y pedidos de incorporación de BNB, reforzando la presión social para su inclusión en la plataforma.

Tras el anuncio, el precio de BNB subió un 2% hasta los 1.175 dólares, aunque después retrocedió, evidenciando la sensibilidad del mercado ante novedades regulatorias y movimientos estratégicos de exchanges clave en la industria.

Coinbase continúa evaluando si los activos de su hoja de ruta cumplen con nuevos estándares regulatorios, incluyendo la normativa MiCA de la Unión Europea, lo que podría afectar futuras incorporaciones de tokens.

Coinbase rompe récord con préstamos cripto respaldados por Bitcoin

Coinbase, uno de las principales exchanges internacionales con sede en Estados Unidos, superó los u$s1.000 millones en volumen de préstamos respaldados por Bitcoin (BTC), una cifra que refleja el crecimiento sostenido de este producto desde su relanzamiento en enero de 2025.

El programa, que permite a los usuarios acceder a liquidez sin vender sus BTC, se canaliza a través del protocolo on-chain Morpho y es adoptado tanto por clientes minoristas como institucionales en los Estados Unidos.

Según datos oficiales, el préstamo promedio ronda los u$s54.000, aunque algunos usuarios ya solicitan montos cercanos al límite actual de u$s1 millón.

Ante esta demanda, Coinbase adelantó que planea elevar el tope a u$s5 millones por cliente, con el objetivo de atraer a inversores de mayor patrimonio y consolidar su posición frente a actores tradicionales del sistema financiero.

La propuesta funciona de manera similar a los préstamos con garantía inmobiliaria: los usuarios depositan sus BTC como garantía y reciben fondos en USDC, sin necesidad de liquidar sus tenencias.

Esta estrategia permite evitar el pago de impuestos y mantener una posición alcista sobre el precio del activo, mientras se accede a capital para gastos, inversiones o consolidación de deudas.

El éxito del programa se da en el marco de una tendencia global: el mercado de préstamos respaldados por activos digitales proyecta alcanzar u$s1,3 billones para 2030.