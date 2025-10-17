La caída dejó en evidencia la fragilidad del sentimiento alcista que predominaba entre los inversores, especialmente en plataformas de derivados

Bitcoin (BTC), la principal criptomoneda de la industria Web3, sufrió una de sus jornadas más volátiles del trimestre, al caer por debajo de los u$s106.000 por unidad y desencadenar una ola de liquidaciones que superó los u$s800 millones en todo el mercado.

La caída, que se produjo tras semanas de relativa estabilidad, dejó en evidencia la fragilidad del sentimiento alcista que predominaba entre los inversores, especialmente en plataformas de derivados, donde se acumulaban posiciones apalancadas de alto riesgo.

Bitcoin sufre una de las liquidaciones más fuertes de su historia

Bitcoin concentró cerca de u$s344 millones en pérdidas, seguido por Ethereum con u$s201 millones y Solana (SOL) con u$s97 millones, de acuerdo a datos de CoinGlass.

En este sentido, los futuros perpetuos de Bitcoin registraron una caída promedio del 6,4% durante la jornada y alcanzaron mínimos intradía de u$s103.600 antes de rebotar levemente hacia los u$s107.500.

El retroceso se dio en medio de una creciente incertidumbre macroeconómica, marcada por tensiones geopolíticas y señales mixtas en las políticas monetarias de los Estados Unidos.

Analistas indicaron que la corrección estaría vinculada a movimientos técnicos, pero también a fallas en plataformas de trading que generaron discrepancias de precios y activaron órdenes de venta masiva.

Javier Mateos, Docente de Tecnología Blockchain en la Universidad Nacional de Mar del Plata, explica a iProUP que el movimiento responde a un movimiento de la renta variable, comparable al del S&P 500.

"Todo esto está muy vinculado a los vaivenes de la política estadounidense; entonces, se genera un entorno altamente especulativo y los traders aprovechan a tomar ganancias, no solamente con Bitcoin, sino con un montón de activos vinculados a esta gran liquidez global", precisa.

Puntualmente sobre las liquidaciones, el especialista hace hincapié en los futuros de Bitcoin: "Todavía hay una en tendencia alcista, tras una ligera corrección que ni siquiera llegó a la línea de soporte. Puede bajar 10% más y todavía tiene un análisis técnico. Por el momento, el mercado vislumbra mucho trade y mucha especulación. Pero si se quiebra la tendencia, el precio podría derrumbarse hasta los u$s85.000.

Sin embargo, lleva tranquilidad al avisar que Bitcoin tiene una dinámica distinta a la del pasado porque "tiene mucha liquidez". Entiende que los 'stop loss' son más cortos y cuando se disparan por una fuerte baja, "empiezan todos los bots a operar, con fuerte apalancamiento".

La noticia se da tras conocerse que el último viernes 10 de octubre se desencadenó el mayor evento de liquidaciones en la historia registrada del mercado, con un BTC que cayó más del 14% y superó marcas previas.

Para cerrar, Mateos advierte que las opciones son un "gran imán" para medir y anticiparse al precio de BTC: "los valores de referencia de esas opciones marcan el termómetro. Suele haber volúmenes muy interesantes en opciones en este mercado de derivados financieros que también está alimentado por toda esta cuestión tan especulativa en un mundo que está lleno de cada vez más de dinero".