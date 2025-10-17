Si bien el error se corrigió rápidamente, dejó en evidencia las vulnerabilidades en la regulación de las stablecoins. Los detalles

Paxos, emisora de la stablecoin PYUSD, sufrió una falla técnica que provocó la creación accidental de 300 billones de tokens, valorados en u$s100 mil billones, antes de ser eliminados minutos después.

El incidente no afectó los fondos de los usuarios pero volvió a poner en debate la seguridad y confiabilidad de las monedas estables.

El problema se detectó cuando los rastreadores de blockchain mostraron una transacción inusual: Paxos había creado 300 billones de PYUSD, una cantidad mucho mayor que la de todas las principales stablecoins juntas.

Minutos más tarde, la compañía confirmó el error y explicó que los tokens fueron generados "por accidente" durante una actualización del sistema.

Una vez identificado el fallo, el equipo actuó con rapidez y "quemó" los tokens, eliminándolos de la red antes de que ingresaran en circulación.

Aunque el error fue corregido en minutos, el episodio dejó en evidencia lo vulnerable que puede ser la infraestructura detrás del dinero digital.

Fallo técnico de PYUSD que genera pérdidas millonarias

Según la firma, el fallo técnico sucedió durante una actualización de software y la corrección se realizó de manera inmediata.

"Detectamos y resolvimos el error de forma inmediata. Ninguno de los tokens erróneos llegó al mercado y todos los fondos de los usuarios permanecieron protegidos", indicó la compañía.

Si bien el incidente generó una ola de comentarios en redes sociales, los expertos advirtieron que el hecho refleja la fragilidad de los sistemas automatizados detrás de las stablecoins y la necesidad de fortalecer los controles internos y las auditorías.

La compañía deberá reforzar sus controles para recuperar y mantener la confianza de los inversores en el mundo del dinero digital.

En un entorno donde la confianza es esencial, un simple fallo técnico puede bastar para poner en jaque la credibilidad de todo un ecosistema.

"Estos errores, aunque no provoquen pérdidas, afectan la confianza del mercado", indicó Coin Bureau, medio especializado que dio a conocer el caso.