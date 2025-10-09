La fintech japonesa respaldada por SoftBank busca integrar pagos digitales y criptomonedas, acercando el ecosistema Web3 a millones de usuarios japoneses

PayPay adquirió una participación de 40% en Binance Japan, la filial nipona del gigante global de la exchange de criptomonedas Binance.

De esta forma la base de más de 70 millones de usuarios de PayPay se unirá con la infraestructura tecnológica de Binance, con el objetivo de acercar el ecosistema Web3 a una audiencia masiva en Japón.

Takeshi Ch