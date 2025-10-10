JPMorgan anticipó que Bitcoin podría trepar hasta u$s165.000 en 2025. Expertos analizan qué tan probable es y qué factores podrían impulsarlo

El pasado lunes 6 de octubre Bitcoin (BTC) marcó su último máximo histórico, cuando la criptomoneda superó los u$s126.000 por unidad, con lo cual escribió un nuevo hito en su historia.

En este contexto, días previos al ATH de BTC, analistas de JPMorgan vaticinaron que la criptomoneda con mayor capitalización de mercado llegaría a los u$s165.000 en 2025, por lo que los inversores miran atentamente los pasos del activo.

Por otro lado, al momento de redactar esta nota, según los datos de la pizarra de Binance, Bitcoin se encuentra a la baja en u$s120.714, con una caída del casi 2% en el último día.

¿Bitcoin a u$s165.000?

Para saber si BTC podría llegar a esta proyección que propuso JPMorgan, Pablo Monti, ejecutivo de BingX, comenta a iProUP de antemano que él considera que hay que tomar en consideración dos cosas a la hora de analizar esto.

"Uno, que quien lo pronostica es un banco tradicional, con todo lo que eso implica. Dos, que llegar a ese número implica un crecimiento del valor de BTC superior al 35%, lo cual ya es mucho decir", manifiesta Monti.

Y añade: "Si queremos buscar situaciones que puedan generar ese escenario, la inversión institucional tiene capacidad de impulsar hacia arriba el precio de BTC si hay un gran ingreso de capitales".

Por otra parte, el especialista sugiere que también el recorte en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos suele tener un impacto alcista en Bitcoin y en otros activos.

En paralelo, Monti explica que, como siempre, sucesos geopolíticos y macroeconómicos pueden influir, por lo cual, en resumen, pensar en BTC alcanzando ese valor antes de fin de año suena ambicioso.

¿Nueva zona de resistencia?

Por último, Monti explica que con el valor actual de BTC, se puede ver una primera resistencia en los u$s124.000, ya que si el activo llega a ese valor, podría ir a buscar el ATH de u$s126.000.

"Si lo logra, podemos pensar en Bitcoin registrando un nuevo ATH y con posibilidades de ir a los u$s128.000 o más. Claro que, como siempre, estas son solo expectativas que salen del análisis técnico y fundamental de un activo y no es algo que sea seguro que ocurra", concluye Monti.