La plataforma redefine su identidad, renueva su app e inicia su expansión al mercado de acciones y ETFs, cuya llegada a Argentina está prevista para 2026

Bitso, compañía de servicios financieros impulsados por cripto, una de las más importantes del ecosistema en América Latina, anunció una nueva etapa en su historia: una en la que evoluciona a plataforma integral de inversión.

Es que, en las últimas horas, la empresa presentó un rebranding, una nueva experiencia en su aplicación móvil y nuevos productos financieros de inversión para personas, entre los que se destaca su ingreso al mercado de acciones y ETFs, además de avances en la infraestructura de pagos para empresas.

Con más de once años de trayectoria, la firma busca, de esta menera, consolidarse como un actor clave de la industria financiera regional y ampliar su oferta más allá del 'mundo cripto'.

La incorporación de acciones y fondos cotizados marca su primera incursión en el mercado bursátil tradicional. Esta comenzará en México y contempla un plan de expansión hacia Argentina, Brasil y Colombia durante 2026.

El nuevo diseño de la aplicación móvil, que llegará a los usuarios de forma progresiva, acompaña el cambio de identidad visual y ofrece, según destacaron desde Bitso, una experiencia más simple e intuitiva.

Es que la plataforma permitirá visualizar en una misma interfaz las inversiones en cripto y activos tradicionales, con una página de inicio renovada, una pestaña de portafolio con información detallada sobre rendimientos y una sección de mercados para explorar distintos instrumentos.

"Buscamos transformar Bitso en una aplicación financiera integral que acompañe a las personas hacia su libertad financiera", aseguró Julián Colombo, Director General de Bitso Argentina.

"Esta evolución se refleja en nuestra nueva imagen y el rediseño de la aplicación, que no son solo cambios estéticos, sino que forman parte de herramientas más intuitivas y accesibles, que buscan consolidar nuestro liderazgo en el futuro de las finanzas", sumó.

Además del lanzamiento para usuarios individuales, Bitso presentó mejoras en su segmento corporativo, Bitso Business, con soluciones que permitirán a las empresas optimizar pagos internacionales y operaciones de cambio con stablecoins, aprovechando su red regulada y segura en la región.

"Para las empresas, aspiramos a ser la infraestructura de pagos líder, conectar stablecoins con el sistema financiero tradicional y facilitar su expansión global con velocidad y transparencia", sostuvo Colombo.

"Este lanzamiento no es solo un producto nuevo; es el resultado de 11 años de trabajo incesante en Bitso para desmantelar las barreras de los servicios financieros tradicionales. Estamos muy entusiasmados con esta nueva etapa, en la que nuestra experiencia como el líder indiscutible en criptomonedas en México nos lleva a evolucionar como una plataforma de inversiones", resaltó Daniel Vogel, CEO y cofundador de Bitso.

"Lo logramos al incluir lo mejor de ambos mundos: la flexibilidad y las oportunidades de cripto y el dinero digital, con la solidez de los activos tradicionales. Estamos cumpliendo nuestra misión de hacer que el futuro financiero sea accesible para todos y de seguir siendo un referente en la industria", cerró.