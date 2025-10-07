La incorporación de BTC llega en pleno rally alcista. Analistas proyectan que la criptomoneda más importante del mercado podría superar los u$s165.000

La plataforma de predicciones descentralizadas Polymarket habilitó depósitos directos en Bitcoin (BTC), sumando así la criptomoneda más reconocida del mundo a su abanico de opciones de financiamiento.

Hasta ahora, Polymarket aceptaba depósitos en stablecoins como USDC, USDT y DAI, además de Ethereum y tokens en redes como Polygon, Arbitrum, Base y Solana.

La incorporación de Bitcoin no solo responde a la demanda de los usuarios, sino que también se alinea con el contexto alcista del mercado: BTC está cerca de su máximo histórico de u$s126.000, y analistas de JPMorgan y Standard Chartered proyectan que podría alcanzar entre u$s165.000 y u$s200.000 antes de fin de año.

Este lanzamiento coincide con una inversión estratégica de u$s2.000 millones por parte de Intercontinental Exchange (ICE), propietaria de la Bolsa de Nueva York (NYSE), lo que eleva la valoración de Polymarket a u$s9.000 millones.

Además, la plataforma está cerrando una ronda de financiación adicional de u$s200 millones liderada por Founders Fund, el fondo de Peter Thiel, que podría consolidar su estatus de unicornio.

Fundada en 2020, Polymarket logró consolidarse como el principal mercado de predicción nativo de cripto, donde los usuarios compran y venden acciones vinculadas a resultados futuros.

Polymarket suma BTC y espera luz verde para operar en los Estados Unidos

Los pagos por predicciones acertadas se realizan en USDC, y los retiros pueden efectuarse en USDC nativo o USDC.

La nueva funcionalidad permite a los usuarios conectar sus billeteras y depositar BTC directamente, sin necesidad de convertir previamente sus fondos, ampliando la liquidez disponible.

La expansión hacia Bitcoin también refuerza la posición de Polymarket frente a competidores como Kalshi, en un momento en que los mercados de predicción relacionados con BTC ganan terreno.

Además, Polymarket recibió una carta de no acción por parte de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC), algo que podría allanar el camino para su relanzamiento en Estados Unidos, después de haber enfrentado restricciones regulatorias en años anteriores.