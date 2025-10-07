Con una merma del 4,88% en las últimas 24 horas, la cuarta mayor cripto sigue al baja. Cuáles fueron lo valores de otras cripto y dólares digitales
07.10.2025 • 14:50hs • Cotizaciones
Cotizaciones
Precio de XRP: cuánto vale en Argentina y a nivel global hoy, 7 de octubre de 2025
XRP, la cuarta criptomoneda más popular, cotiza este martes a u$s2,89 en la pizarra de Binance, tras un retroceso de 4,88% en las últimas 24 horas, con un valor circulante de u$s172.922,62 millones.
Este martes 7 de octubre, la capitalización total del mercado de criptomonedas se sitúa en u$s4,17 billones, con más de 36.232 monedas monitoreadas por CoinMarketCap.
Por lo tanto, el mercado total de criptomonedas decreció un -2,85% en las últimas 24 horas. Bitcoin mantiene una dominancia en el mercado del 58,10%, Ethereum ocupa un 13,03%, y el resto de las criptomonedas representan un 28,87%.
A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares
Al día martes 7 de octubre, estas son las cotizaciones promedio en dólares de las principales criptomonedas:
- Bitcoin: u$s121.409,56 (-3,09%)
- Ethereum: u$s4.494,35 (-4,30%)
- BNB: u$s1.288,13 (5,57%)
- Ripple: u$s2,89 (-4,88%)
- XRP: u$s224,10 (-5,10%)
- Cardano: u$s0,83 (-4,96%)
- Polkadot: u$s4,18 (-4,68%)
- Dogecoin: u$s0,25 (-5,73%)
A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina
En Argentina, las criptomonedas más relevantes se negocian hoy, martes 7 de octubre, en las principales plataformas a los siguientes precios en pesos:
- Bitcoin: $201,45 millones
- Ethereum: $6,96 millones
- BNB: $1,99 millones
- Ripple: $4.467,98
- XRP: $345.484,14
- Cardano: $1.288,90
- Polkadot: $6.433,29
- Dogecoin: $387,63
- Polygon: $369,45
Asimismo, este martes 7 de octubre, los dólares cripto o stablecoins más relevantes en Argentina presentan las siguientes cotizaciones en pesos:
- USDT: $1.534,80
- DAI: $1.543,46
- USDC: $1.543,61
XRP: qué es y cómo se fundó
XRP, desarrollada en 2012 por Chris Larsen y Jed McCaleb bajo el amparo de Ripple, es una criptomoneda diseñada para mejorar los pagos transfronterizos. Su objetivo principal es reducir los costos y acelerar las transacciones internacionales.
A diferencia de Bitcoin, XRP utiliza el algoritmo de consenso "RippleNet", eliminando la necesidad de minería y procesando hasta 1.500 transacciones por segundo, lo que lo hace más eficiente.
Ripple ha colaborado con bancos e instituciones financieras, posicionando a XRP como una herramienta clave para pagos internacionales rápidos y accesibles.
A pesar de las críticas por su centralización, XRP ha demostrado ser una opción confiable y efectiva. Ripple sigue invirtiendo en mejorar su seguridad e infraestructura.
Incluso enfrentando conflictos legales con la SEC, XRP sigue siendo una criptomoneda líder en el sector de pagos internacionales.