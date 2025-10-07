Con una merma del 4,88% en las últimas 24 horas, la cuarta mayor cripto sigue al baja. Cuáles fueron lo valores de otras cripto y dólares digitales

XRP, la cuarta criptomoneda más popular, cotiza este martes a u$s2,89 en la pizarra de Binance, tras un retroceso de 4,88% en las últimas 24 horas, con un valor circulante de u$s172.922,62 millones.

Este martes 7 de octubre, la capitalización total del mercado de criptomonedas se sitúa en u$s4,17 billones, con más de 36.232 monedas monitoreadas por CoinMarketCap.

Por lo tanto, el mercado total de criptomonedas decreció un -2,85% en las últimas 24 horas. Bitcoin mantiene una dominancia en el mercado del 58,10%, Ethereum ocupa un 13,03%, y el resto de las criptomonedas representan un 28,87%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Al día martes 7 de octubre, estas son las cotizaciones promedio en dólares de las principales criptomonedas:

Bitcoin: u$s121.409,56 (-3,09%)

Ethereum: u$s4.494,35 (-4,30%)

BNB: u$s1.288,13 (5,57%)

Ripple: u$s2,89 (-4,88%)

XRP: u$s224,10 (-5,10%)

Cardano: u$s0,83 (-4,96%)

Polkadot: u$s4,18 (-4,68%)

Dogecoin: u$s0,25 (-5,73%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

En Argentina, las criptomonedas más relevantes se negocian hoy, martes 7 de octubre, en las principales plataformas a los siguientes precios en pesos:

Bitcoin: $201,45 millones

Ethereum: $6,96 millones

BNB: $1,99 millones

Ripple: $4.467,98

XRP: $345.484,14

Cardano: $1.288,90

Polkadot: $6.433,29

Dogecoin: $387,63

Polygon: $369,45

Asimismo, este martes 7 de octubre, los dólares cripto o stablecoins más relevantes en Argentina presentan las siguientes cotizaciones en pesos:

USDT: $1.534,80

DAI: $1.543,46

USDC: $1.543,61

XRP: qué es y cómo se fundó

XRP, desarrollada en 2012 por Chris Larsen y Jed McCaleb bajo el amparo de Ripple, es una criptomoneda diseñada para mejorar los pagos transfronterizos. Su objetivo principal es reducir los costos y acelerar las transacciones internacionales.

A diferencia de Bitcoin, XRP utiliza el algoritmo de consenso "RippleNet", eliminando la necesidad de minería y procesando hasta 1.500 transacciones por segundo, lo que lo hace más eficiente.

Ripple ha colaborado con bancos e instituciones financieras, posicionando a XRP como una herramienta clave para pagos internacionales rápidos y accesibles.

A pesar de las críticas por su centralización, XRP ha demostrado ser una opción confiable y efectiva. Ripple sigue invirtiendo en mejorar su seguridad e infraestructura.

Incluso enfrentando conflictos legales con la SEC, XRP sigue siendo una criptomoneda líder en el sector de pagos internacionales.