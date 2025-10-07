Sergio Oroña, CEO de Sparkfound, advierte que la pelea contra el cibercrimen se pierde actualmente por paliza y precisa que se crean 80 amenazas por día

"Se debe fortalecer de forma urgente la ciberresiliencia en empresas y gobiernos, y también se debe crear una regulación más fuerte de forma inminente", advirtió Sergio Oroña, CEO de Sparkfound, durante un encuentro con la prensa en el que participó iProUP.

Durante su presentación, Oroña precisó que el cibercrimen ya mueve u$s10,5 trillones al año, cifra que le permitió convertirse en la tercera economía mundial, solo por detrás de:

los Estados Unidos , con u$s30,34 trillones

, con y China, con u$s19,53 trillones

"En la economía digital, no contar con protección equivale a dejar la puerta abierta", comparó.

El directivo advirtió que los ataques vía inteligencia artificial (IA) están siendo mucho más eficaces que las defensas y subrayó que los cibercriminales crean al menos 80 nuevas amenazas cada día.

"La pelea contra el cibercrimen, si no se posee una postura adecuada, se pierde por paliza. Hoy la IA ayuda a que los golpes sean menos fuertes, pero igual estamos perdiendo 6 a 0 por goleada", grafica.

Y agrega: "Estamos viendo que la IA se tiene que pelear contra otra IA, porque contra el humano ya es imposible. Es importantísimo que cualquier organización pueda automatizar sus defensas, para poder utilizar rápidamente algún caso de uso recién determinado para afrontar un tipo de ataque".

Ciberseguridad, instan a fortalecer la ciberresilencia en empresas y gobiernos

Oroña precisó que las plataformas de Sparkfound al detectar determinado comportamiento indebido, responden automáticamente con un determinado caso de uso –una respuesta ya probada para prevenir un ataque– o dos.

"Creemos que la nueva tendencia que marcará realmente la diferencia a la hora de prevenir ataques provendrá de la colaboración entre humanos y máquinas. Porque en ciberseguridad, en la acción, ante un ataque debe haber decisiones", deslizó.

Y remarcó: "Ya no sirve comprar un producto y que una empresa se defienda sola; necesitamos tener el rol de la gente y el desafío que tenemos, los que estamos en la parte de seguridad, es generar nuestro cuadro de reemplazo".

"Tenemos un déficit de casi 4 millones de talentos que el mundo está pidiendo y que hoy no tenemos; por eso creo que tenemos que empezar a intentar liderar ese cambio", subrayó.

Al ser consultado por iProUP, sobre cuál es el faltante aproximado de talento para mejorar la ciberseguridad en las firmas radicadas en la Argentina, Oroña fue tajante: "Hoy el ciberdelito nos gana por paliza".

"Veo un aumento de ataques por IA violento y muy evolucionado; la IA está siendo mejor ejecutada para el lado del mal que para el lado del bien, es decir, el avance en términos de ataque es más potente y efectivo que en defensa", detalló.

La cibersguridad con vistas al corto plazo

"Salvo bancos y finanzas, en la Argentina los sectores de cibersguridad de las empresas aún son muy inmaduros, muchas empresas ni siquiera utilizan un antivirus", resaltó el CEO.

Adelantó que con vistas a 2030, la cantidad de datos generados duplicará a la actual.

"Vamos a crecer en términos de contenido; por ejemplo, nuestro backup personal es considerablemente más grande que el que teníamos hace apenas cinco años", ejemplificó.

Por último, el directivo reiteró que es imperioso y necesario mejorar las regulaciones en el país y enfatizó que "faltan organismos de control que permitan auditar un poco mejor todo este tipo de servicios vinculados".

"Ciberseguridad es un tema de cultura y debe estar en el board de cualquier empresa", completó.