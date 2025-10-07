Con más de u$s35.000 millones en activos bajo gestión, el fondo busca ofrecer alternativas que combinen eficiencia fiscal, liquidez y rendimientos

Grayscale Investments, uno de los mayores gestores de activos digitales del mundo, confirmó el lanzamiento de los primeros productos cotizados en bolsa (ETP) spot de criptomonedas con staking en Estados Unidos.

La iniciativa marca un hito en la evolución del mercado regulado de activos digitales, al permitir que inversores tradicionales accedan a la exposición directa al precio de Ethereum y Solana, y también a las recompensas generadas por la validación de transacciones en sus respectivas redes.

Grayscale lanza nuevos ETF de Bitcoin y Ethereum con staking en EE.UU.

Los nuevos fondos incorporan capacidades de staking gestionadas por custodios institucionales como Coinbase Custody y BitGo, que delegan los activos a validadores profesionales como Kiln y Figment. Estos serán:

Grayscale Ethereum Trust (ETHE)

Grayscale Ethereum Mini Trust (ETH)

Grayscale Solana Trust (GSOL)

A diferencia del staking on-chain, donde los usuarios deben interactuar directamente con contratos inteligentes, estos productos permiten obtener rendimiento pasivo a través de cuentas de corretaje tradicionales, sin necesidad de poseer las criptomonedas ni operar billeteras digitales.

Peter Mintzberg, CEO de Grayscale, calificó la medida como una "innovación pionera" que refuerza el liderazgo de la firma en el sector.

Con más de u$s35.000 millones en activos bajo gestión, Grayscale busca ofrecer alternativas que combinen eficiencia fiscal, liquidez y generación de rendimiento.

Las recompensas de staking se acumulan dentro del valor neto de los activos del fondo, sin distribuirse como pagos separados, algo que permite mantener la estructura fiscal de los ETF y evitar complicaciones para los inversores.

La activación del staking en GSOL, aún pendiente de aprobación regulatoria para cotizar como ETP, lo convertiría en uno de los primeros productos spot de Solana con rendimiento en el mercado estadounidense.

Analistas del sector indicaron que esta estrategia ofrece una ventaja estructural frente a los ETF de Bitcoin, que solo replican el precio del activo sin generar ingresos adicionales. En ese sentido, Ethereum y Solana se posicionan como activos más atractivos para inversores que buscan exposición a criptoactivos con retorno.

El movimiento de Grayscale se da en un contexto de creciente institucionalización del mercado cripto, donde la demanda por productos regulados y generadores de rendimiento está en aumento.

Según datos on-chain, la participación en el staking de Ethereum ha superado al proceso de retiro, lo que indica una mayor confianza de los holders a largo plazo. La posibilidad de acceder a ese rendimiento desde plataformas tradicionales aceleraría aún más la adopción de estos activos.