La sexta mayor criptomoneda no registró variaciones de importancia en las últimas 24 horas. Así están otras divisas digitales y los dólares cripto

Solana, la sexta mayor criptomoneda, subió un 0,06% en las últimas 24 horas y su precio actual es de u$s233,18, con un circulante de u$s127.140,22 millones, de acuerdo con cifras de Binance.

Con más de 36.195 monedas en el mercado, la capitalización global de criptomonedas es de u$s4,21 billones este viernes 3 de octubre, según CoinMarketCap.

Por lo tanto, el mercado de monedas digitales subió un 1,39% en el último día. Bitcoin domina la participación en el mercado cripto con un 58,03%, Ethereum ocupa un 13,03%, y el resto de las criptomonedas abarcan el 28,94%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Las principales criptomonedas muestran los siguientes precios promedio en dólares a nivel internacional este viernes 3 de octubre:

Bitcoin: u$s122.493,20 (1,54%)

Ethereum: u$s4.539,10 (1,02%)

BNB: u$s1.181,10 (8,95%)

Ripple: u$s3,05 (-0,40%)

Solana: u$s233,18 (0,06%)

Cardano: u$s0,87 (0,14%)

Polkadot: u$s4,34 (0,50%)

Dogecoin: u$s0,26 (-0,32%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Las exchanges más destacadas de Argentina informan los precios en pesos de las principales criptomonedas este viernes 3 de octubre:

Bitcoin: $206,15 millones

Ethereum: $6,92 millones

BNB: $1,80 millones

Ripple: $4.650,37

Solana: $356.001,70

Cardano: $1.332,39

Polkadot: $6.624,66

Dogecoin: $397,28

Polygon: $370,28

Además, el mercado de dólares cripto o stablecoins en Argentina muestra estas cotizaciones en pesos al viernes 3 de octubre:

USDT: $1.515,70

DAI: $1.523,96

USDC: $1.523,80

Solana: qué es y cómo se fundó

Solana es un ejemplo de evolución tecnológica dentro del mundo blockchain. Creada en 2017 por Anatoly Yakovenko, un exingeniero de Qualcomm especializado en sistemas distribuidos, Solana se propuso abordar los desafíos de escalabilidad que enfrentan redes como Bitcoin y Ethereum.

El principal diferenciador de Solana es su algoritmo de consenso "Proof of History" (Prueba de Historia), que permite organizar las transacciones antes de ser validadas, aumentando significativamente la velocidad y reduciendo costos. Mientras que Ethereum procesaba alrededor de 15 transacciones por segundo en sus primeros años, Solana puede gestionar miles, destacándose por su eficiencia.

En 2020, Solana lanzó su red principal, posicionándose como una de las blockchains más rápidas y económicas. Estas características la hicieron especialmente atractiva para desarrolladores de aplicaciones descentralizadas, como plataformas DeFi y proyectos de NTF, donde Ethereum enfrentaba críticas por sus elevados costos de gas.

El ecosistema de Solana ha crecido rápidamente gracias a su combinación de rendimiento técnico y costos accesibles. Aunque Ethereum sigue siendo la blockchain más adoptada, Solana ofrece una alternativa viable para aquellos que priorizan escalabilidad y rapidez en sus proyectos.

Sin embargo, Solana no ha estado exenta de problemas, enfrentando interrupciones en su red y cuestionamientos sobre su descentralización. A pesar de ello, el equipo y la comunidad han trabajado intensamente para resolver estos desafíos y mejorar su infraestructura.

Hoy, Solana se posiciona como una de las blockchains más prometedoras, logrando equilibrar velocidad, eficiencia y costos bajos, y consolidándose como una seria competidora frente a Ethereum.