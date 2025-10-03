El token cuenta con el respaldo de Binance y es el que más creció dentro del top-ten de mayor capitalización. El precio que esperan los analistas

El mercado cripto experimentó una performance destacada: BNB, token nativo la cadena Binance Chain, alcanzó un máximo histórico (ATH) de u$s1.172, e impulsa un renovado entusiasmo entre inversores y analistas.

Así, superó a otras grandes divisas digitales del top-ten este viernes:

Bitcoin: u$s122.632,67 (1,71%)

Ethereum: u$s4.535,34 (1,06%)

BNB: u$s1.172,40 (8,04%)

Ripple: u$s3,04 (-0,85%)

Solana: u$s232,95 (0,32%)

Cardano: u$s0,87 (0,22%)

Polkadot: u$s4,33 (0,63%)

Este salto no solo representa una cifra simbólica: llega en un momento en el que la actividad on‑chain, el volumen de mercado y la especulación técnica convergen, generando interrogantes sobre si estamos frente al inicio de una nueva etapa alcista.

Factores detrás del rally

Los factores detrás del rally son múltiples y complementarios. El ecosistema BNB vive una fase intensa de expansión: el valor total bloqueado (TVL) alcanzó u$s8.230 millones, con un récord de 73,24 millones de direcciones activas y 4,34 millones de transacciones en septiembre, el segundo nivel más alto de su historia.

Las plataformas descentralizadas de la cadena, como PancakeSwap, registraron más de u$s90.000 millones en volúmenes solo en septiembre, mientras que en 24 horas generaron 1,51 millones de USD en comisiones.

Desde el punto de vista técnico, algunos indicadores muestran zonas de soporte clave alrededor de los u$s1.020. Si ese piso se mantiene, es posible que el precio busque nuevos objetivos en u$s1.150 USD o incluso u$s1.220.

Sin embargo, analistas advierten que la divergencia bajista en el RSI, que se mantiene en torno al nivel de 70, podría presagiar una consolidación temporal antes de un nuevo tramo alcista. Algunos pronostican que BNB puede llegar a los u$s1.600 en 2025 si la tendencia se sostiene. Es decir, un avance de 45%.

Implicancias para el mercado cripto

El empuje de BNB no ocurre en aislamiento: su ascenso elevó la capitalización total del mercado cripto hasta los u$s4,23 billones, un nivel cercano a los máximos previos. En este marco, la capitalización de BNB en solitario ronda los u$s152.000 millones, superando a empresas tradicionales como Santander, Adobe o Spotify.

Las altcoins también están tomando protagonismo. Ether alcanzó los u$s4.550 antes de retroceder, mientras Solana y Aptos marcan incrementos destacados.

Aun así, los analistas consideran que no se trata todavía de una altseason plena: la capitalización agregada de divisas alternativas, sin contar stablecoins, estuvo cerca de su récord pero no lo superó.

El índice de altseason del Blockchain Center se ubica en 71, por debajo del umbral de 75 que indica dominio de altcoins.

Otro elemento clave es el token ASTER, ligado al ecosistema BNB/Hiperliquid, que subió 13 % recientemente y se acercó a su propio máximo histórico. En conjunto, estos movimientos sugieren una narrativa de corrientes alcistas sincronizadas, con BNB como motor visible y otras piezas sumándose al impulso.

Perspectivas y riesgos

Aunque el escenario pinta estimulante, diversos riesgos acechan. La sobrecompra en algunos indicadores técnicos puede inducir correcciones abruptas o periodos de consolidación.

La dependencia de factores externos, como regulación, novedades macroeconómicas o cambios en el sentimiento de mercado, también puede alterar radicalmente la trayectoria.

Que BNB esté en zona de descubrimiento de precios implica que no hay precedentes técnicos claros para anticipar pisos o resistencias firmes, lo que eleva la incertidumbre. Si el soporte de u$s1.020 no resiste, el mercado puede ver retrocesos que pongan en tensión la continuidad del impulso actual.

De todos modos, la combinación de fundamentos (expansión del ecosistema, liquidez creciente y actividad transaccional intensa) con un escenario técnico favorable alimenta expectativas de que este octubre podría marcar el inicio de un nuevo ciclo alcista para BNB y, por extensión, para el sector altcoin.