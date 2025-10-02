El gobierno porteño actualizó su código fiscal para sumar a estos activos dentro de Ingresos Brutos. Las claves de la nueva medida

La Administración General de Ingresos Públicos (AGIP) porteña acaba de incluir en su código tributario a las criptomonedas e incluir una base imponible, por lo que los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) deberán abonar un 6% de Ingresos Brutos por la comisión de cada venta.

Cómo es el impuesto cripto en CABA

"Compraventa de criptomonedas. A tal efecto, se consideran criptomonedas a las representaciones digitales de valor que no tienen la consideración de moneda o divisa y no son emitidas ni garantizadas por un banco central o por una autoridad pública. No obstante ello, son aceptadas por personas humanas o jurídicas como medio de pago y pueden transferirse, almacenarse o negociarse por medios electrónicos", define la AGIP, según reveló en X la cuenta @blogdelcontador.

De acuerdo con ese usuario de X, el impuesto grava con 6% "a la diferencia entre la compra y la venta. Está dentro de los supuestos especiales de base imponible. No dice más que eso el código fiscal".

Ante la consulta de iProUP, Sebastián Domínguez, de SDC Asesores Tributarios, asegura que comenzará a regir "el año próximo cuando se apruebe la ley" y agrega que IIBB "Ingresos Brutos grava la actividad habitual y a titulo oneroso: prácticamente, cualquiera que compra cripto es habitualista".

Se trata de un beneficio para el sector, ya que de esta forma se establece que Ingresos Brutos se calcule sobre la diferencia entre la compra y la venta en lugar de sobre el total. Esto significa menos retenciones y mayor previsibilidad para compañías cripto.

Hasta ahora, las empresas debían pagar sobre el monto total de la operación, sin importar la ganancia real. Esto hacía inviable el negocio, ya que podían tributar más de lo que obtenían como margen.

Marcos Zocaro, especialista en tributación cripto, había explicado a iProUP que en la actualidad, si una empresa compra un Bitcoin a 100 y lo vende a 103, debía tributar como si hubieran sido 103.

"Eso podía implicar pagar un 5% de impuesto cuando la ganancia real era del 3%. Con el cambio, solo se gravará la diferencia de precio entre compra y venta, como en otras provincias", destaca.

Este beneficio no solo genera alivio fiscal a las compañías, sino que también puede redundar en menores costos para los usuarios. Se trata de una iniciativa anunciada en agosto, cuando también informó que AGIP aceptaría divisas virtuales para cancelar ABL, impuestos inmobiliarios, patentes, licencias, multas y trámites habilitados. El sistema funciona a través de proveedores cripto autorizados, que son los que convierten a pesos y los transfieren al fisco porteño una vez que el usuario abonó la tasa correspondiente mediante su billetera

Además, CABA recibirá en noviembre la Devconnect 2025, el evento anual más importante de Ethereum que contará con la presencia de su cofundador Vitalik Buterin, una de las