Metaplanet, la firma japonesa que cotiza en la Bolsa de Tokio, acaba de consolidarse como la cuarta empresa pública con mayor tenencia de Bitcoin (BTC) en el mundo.

La compañía anunció la adquisición de 5.268 BTC en una operación valuada en aproximadamente u$s623 millones, algo que eleva sus reservas totales a 30.823 unidades de la criptomoneda líder.

Esta maniobra estratégica le permitió superar a Bitcoin Standard Treasury Company y posicionarse detrás de los tres gigantes que dominan el ranking global de tesorerías corporativas en Bitcoin:

Strategy (ex MicroStrategy) MARA Holdings Twenty One

Metaplanet ya es la cuarta empresa con más Bitcoin en el mundo

La compra se realizó a un precio promedio de u$s118.328 por unidad, y fue financiada mediante una emisión de 385 millones de nuevas acciones, con la que Metaplanet recaudó cerca de u$s1.400 millones.

Según su CEO, Simon Gerovich, esta ampliación de capital forma parte de una estrategia sostenida para robustecer su reserva de activos digitales y avanzar hacia el objetivo de captar el 1% del mercado mundial de Bitcoin hacia 2027.

El impacto de esta operación también se reflejó en los resultados financieros del tercer trimestre de 2025. La división de generación de ingresos con Bitcoin reportó u$s16,75 millones, lo que representa un crecimiento del 115,7% respecto al trimestre anterior.

Metaplanet ya es la cuarta empresa con más unidades de Bitcoin en su tesorería, con un total de 30.823 BTC

A raíz de este desempeño, la compañía duplicó su previsión de facturación anual y elevó su guía de ganancias operativas a u$s31 millones, consolidando su modelo de negocio centrado en activos digitales.

Sin embargo, el mercado reaccionó con cautela. Las acciones de Metaplanet cayeron 10,26% al cierre de la jornada del miércoles 1 de octubre y acumulan una baja de 38% en el último mes, aunque aún mantienen una suba del 48,3% en lo que va del año.

La apuesta de Metaplanet forma parte una tendencia global de adopción corporativa de Bitcoin como reserva de valor, a la que se sumaron otros activos como Ethereum y Solana en las tesorerías de diversas empresas.