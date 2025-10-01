El dólar avanza y la tensión en el mercado sigue creciendo. Los próximos días serán clave para la trayectoria de la divisa. ¿Qué dicen los expertos?

El dólar minorista trepó $50 en la mañana de este miércoles y cotiza en $1.450 en el Banco Nación.

En el mercado mayorista, la divisa también sube y se negocia a $1.422, mientras que el dólar blue se mantiene en $1.445. Los dólares financieros muestran alzas similares: el contado con liquidación llega a $1.549 (+0,7%) y el MEP a $1.504 (+0,6%).

El mercado cambiario argentino sigue bajo presión. La demanda de dólares no cede y las reservas del Banco Central están comprometidas, lo que llevó al Gobierno a implementar medidas como la reducción de retenciones al agro, mayor control sobre el acceso a divisas y gestiones para conseguir apoyo financiero del exterior.

A pesar de estas acciones, el dólar mayorista llegó al límite de la banda, obligando al BCRA a vender más de u$s1.100 millones en solo tres días. Esto deja en evidencia la fragilidad del esquema y la dificultad de sostener la estabilidad hasta las elecciones.

Los analistas advierten que la volatilidad seguirá alta. La combinación de reservas ajustadas, intervenciones oficiales y expectativas de devaluación hace que el camino hacia los próximos meses sea incierto y potencialmente convulso para la economía.

Intervenciones del BCRA y un mercado al límite

Según la consultora Ecolatina, la estrategia inicial del Gobierno combinó bajas en las tasas de interés, el retiro de fondos del Tesoro y la amenaza de intervenir en el techo de la banda cambiaria como principal herramienta de control.

Con reservas que superan los u$s15.000 millones, el BCRA buscó dar señales de fortaleza, aunque los expertos advierten que usar las reservas de esta manera siempre tiene un costo y puede poner en riesgo la sostenibilidad del sistema.

La presión sobre el dólar se adelantó. El 17 de septiembre, el tipo de cambio mayorista tocó el techo de la banda y el BCRA tuvo que vender u$s42 millones.

Los días siguientes la tensión se intensificó con ventas de 390 millones y 678 millones, sumando más de u$s1.100 millones en tres jornadas, la mayor liquidación diaria desde octubre de 2019. El efecto se reflejó también en el Riesgo País, que superó los 1.400 puntos básicos.

Según los analistas, el mercado percibió que la prioridad del Gobierno estaba más centrada en frenar la suba del dólar que en garantizar el pago de deuda, generando un círculo donde la presión cambiaria elevaba el riesgo soberano y este, a su vez, aumentaba la demanda de cobertura.

En respuesta, el Ejecutivo implementó medidas de emergencia para captar divisas y contener expectativas, pero los especialistas siguen alertando sobre la fragilidad del esquema y los costos cada vez mayores de mantenerlo hasta las elecciones.