CZ, fundador de Binance, llevó calma a los usuarios con una serie de posteos en su cuenta de X, mientras que el precio de BNB sigue estable

La cuenta de X de BNB Chain fue atacada por ciberdelincuentes, quienes publicaron un enlace de phishing, en las primeras horas del primero de octubre.

Según trascendió, los hackers tomaron la cuenta de X con el fin de publicitar un falso airdrop llamado "BNB HODLer", el cual fue diseñado para engañar a los usuarios del token y que los mismos conecten sus billeteras a un sitio de phishing.

Por otro lado, según los datos de la pizarra de Binance, BNB no sufrió daños en su cotización debido a esta noticia, ya que la altcoin está al alza a un valor de u$s1.023 por unidad.

CZ habló del hackeo

Changpeng Zhao (CZ), fundador de Binance, confirmó por su parte este hackeo a la cuenta de X de BNB, y les