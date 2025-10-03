CZ, fundador de Binance, llevó calma a los usuarios con una serie de posteos en su cuenta de X, mientras que el precio de BNB sigue estable
03.10.2025 • 07:02hs • Criptoestafa
Hackearon la cuenta de X de BNB Chain y se cree que fue para hacer una estafa de phishing
La cuenta de X de BNB Chain fue atacada por ciberdelincuentes, quienes publicaron un enlace de phishing, en las primeras horas del primero de octubre.
Según trascendió, los hackers tomaron la cuenta de X con el fin de publicitar un falso airdrop llamado "BNB HODLer", el cual fue diseñado para engañar a los usuarios del token y que los mismos conecten sus billeteras a un sitio de phishing.
Por otro lado, según los datos de la pizarra de Binance, BNB no sufrió daños en su cotización debido a esta noticia, ya que la altcoin está al alza a un valor de u$s1.023 por unidad.
CZ habló del hackeo
Changpeng Zhao (CZ), fundador de Binance, confirmó por su parte este hackeo a la cuenta de X de BNB, y les