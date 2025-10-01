Las acciones de mercados emergentes encadenaron 9 meses de suba, la racha más larga en 20 años, impulsadas por tecnológicas asiáticas y la IA

En septiembre, las acciones de compañías de mercados emergentes completaron su noveno mes consecutivo en alza, registrando así la racha positiva más extensa en más de veinte años —la última de tal magnitud había ocurrido en 2004—.

Este hito histórico se apoyó, sobre todo, en el desempeño de las firmas tecnológicas asiáticas.

El índice MSCI de países emergentes trepó un 0,4% el martes, acumulando un aumento mensual de 6,9%. Entre las compañías que lideraron este recorrido sobresalieron Alibaba Group Holding, Tencent Holdings y Taiwan Semiconductor Manufacturing, que cotizan en Hong Kong y Taiwán.

El efecto de la inteligencia artificial

El entusiasmo global por la inteligencia artificial (IA) se convirtió en un motor clave detrás del repunte de las tecnológicas asiáticas, que llevaron la delantera en los mercados.

Los especialistas creen que esta dinámica podría mantenerse. "Las acciones tecnológicas chinas, a pesar de un fuerte repunte este año, todavía se negocian a valoraciones más baratas que sus pares estadounidenses, donde los múltiplos extendidos se están convirtiendo en una preocupación", señaló Ipek Ozkardeskaya, analista en Swissquote.

En el plano cambiario, el indicador de divisas emergentes se mostró estable. El florín húngaro se ubicó como la moneda con mejor rendimiento frente al dólar, mientras los inversores evaluaban el posible cierre del gobierno de Estados Unidos, aunque con impacto limitado en los activos financieros.

Por su parte, Mark Haefele, director de Inversiones de UBS Global Wealth Management, destacó la importancia de otros factores de apoyo como eventuales reducciones de tasas por parte de la Reserva Federal, la solidez de los balances empresariales y la oportunidad de monetizar la IA.

El repunte en Asia

En Medio Oriente, el índice israelí TA-35 alcanzó un máximo histórico tras el anuncio de un plan de paz de 20 puntos presentado por Donald Trump y Benjamin Netanyahu, orientado a poner fin a la guerra en Gaza. Pese a ello, el shekel cedió posiciones y redujo parte de sus avances previos.

En Asia, el panorama fue más diverso: en Filipinas, las acciones prolongaron su tendencia bajista y el peso se depreció, afectado por acusaciones de corrupción contra funcionarios oficiales que provocaron salida de capital extranjero.