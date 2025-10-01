Las cotizaciones del dólar cripto tras la sorpresiva decisión del BCRA de cortar la venta de dólar oficial en billeteras como Mercado Pago y Cocos Capital.

En medio de la creciente tensión cambiaria, el mercado financiero sumó un nuevo foco de incertidumbre: Cocos Capital, una de las billeteras virtuales más utilizadas, confirmó que dejó de ofrecer la posibilidad de comprar dólar oficial a sus clientes. Poco después, usuarios reportaron la misma situación en Mercado Pago, lo que terminó de encender las alarmas en la City.

El episodio obligó al Banco Central (BCRA) a salir a dar explicaciones. Con el mercado cambiario ya cerrado, todas las miradas se volcaron al dólar cripto, referencia habitual para anticipar movimientos del blue en jornadas de incertidumbre.

Comunicado del BCRA

Según revelan desde iProfesional con datos de Binance, el USDT (Tether) se negocia a $1.500,90, con una suba de 1,88%. En tanto, en Ripio, el USD Coin (USDC) avanza 0,48% y se ubica en $1.522,45.

Estas cotizaciones funcionan como termómetro para inversores, dado que las stablecoins —activos digitales con paridad 1 a 1 con el dólar— se operan las 24 horas, los 7 días de la semana.

Si bien su evolución no depende directamente del blue, suelen moverse en sintonía ya que su precio surge de la oferta y demanda dentro del ecosistema cripto. Así, cuando el mercado tradicional está cerrado, se convierten en una brújula clave para anticipar la reacción del dólar informal.