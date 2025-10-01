Históricamente, octubre es el mes más positivo para BTC: qué factores pueden impulsar su cotización y cuáles son los niveles clave para los inversores.

Bitcoin (BTC) inicia octubre con grandes expectativas: se trata del mes históricamente más alcista para la criptomoneda líder. Desde 2013, el activo registró diez cierres positivos y solo dos negativos (2014 y 2018), lo que llevó a que el mercado bautice este período como "Uptober" (juego de palabras entre "up" y "october").

El contexto actual refuerza ese optimismo. Tras un septiembre marcado por la volatilidad, en el que BTC llegó a caer por debajo de los u$s110.000, el cierre del mes mostró señales favorables:

Ingresos netos positivos en los ETF de bitcoin en EE.UU.

Máximos históricos en la circulación de stablecoins, que amplían la liquidez del ecosistema.

Proyecciones de analistas

El trader venezolano Daniel Andrés Peláez proyecta que BTC podría ubicarse entre u$s115.000 y u$s120.000 al cierre de octubre. Por su parte, el analista argentino Emanuel Juárez sostiene que, mientras se respete el soporte de u$s107.221, la tendencia de largo plazo seguirá siendo positiva.

En tanto, el especialista en mercados financieros Javier Espasa se muestra aún más optimista y anticipa un rango de u$s125.000 a u$s130.000, aunque algunos pronósticos internacionales hablan incluso de cifras cercanas a los u$s200.000 en este ciclo.

Factores externos: la FED en el centro

El desempeño de BTC no solo depende de estadísticas pasadas, sino también de la coyuntura macroeconómica. La Reserva Federal (FED) de Estados Unidos redujo en septiembre su tasa de interés en 25 puntos básicos y el mercado espera un nuevo recorte en la reunión del 29 y 30 de octubre.

Una baja en las tasas abarata el costo del dinero e incrementa la liquidez, factores que suelen favorecer la demanda de activos escasos como bitcoin. Sin embargo, firmas como Glassnode advierten que podría darse un patrón de "compra con el rumor y venta con la noticia", lo que limitaría el impacto positivo inmediato.

Bitcoin en el arranque del último trimestre

Con la combinación de antecedentes históricos, liquidez creciente y expectativa por las decisiones de la FED, el arranque de octubre vuelve a colocar a bitcoin en el centro de la escena global. El mercado seguirá de cerca si la criptomoneda logra confirmar su reputación de "mes dorado" y alcanzar nuevos máximos históricos antes del cierre de 2025.