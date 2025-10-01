En medio de la volatilidad del mercado cripto, con Bitcoin apenas superando los u$s114.000 y varias altcoins mostrando movimientos mixtos, XRP captó la atención de traders e inversores por su rebote técnico y la expectativa de que una eventual aprobación de ETF impulse su cotización a nuevos máximos.

En los últimos días, el token de Ripple rebotó en el soporte clave de u$s2,70 y escaló a u$s2,92, (+8,5%) en pocas horas. Aunque luego retrocedió levemente, la combinación de acumulación por parte de grandes jugadores y configuraciones técnicas alcistas abre la puerta a un rally que podría llevarlo primero a los u$s4 y, más adelante, a objetivos más ambiciosos.

Ballenas al acecho: compras millonarias en el retroceso

Uno de los factores que más optimismo genera en la comunidad es la actividad de las ballenas. Según datos de Santiment, las direcciones que controlan entre 10 y 100 millones de XRP sumaron más de 120 millones de tokens en apenas tres días, equivalentes a unos u$s340 millones.

En términos de distribución, esas carteras concentran ahora alrededor del 8% del circulante del activo. La señal es clara: los grandes jugadores ven valor en la zona actual y apuestan a un quiebre alcista en el corto plazo.

"La acumulación de inversores institucionales o de gran volumen suele anticipar movimientos significativos de precio", asegura a iProUP la analista cripto Laura Ventura. En el caso de XRP, coincide con la defensa de un soporte clave en u$s2,70 y con una resis