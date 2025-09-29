Paul S. Atkins, presidente de la SEC, y Caroline D. Pham, jefa interina de la CFTC, presentaron un frente unido para dar claridad a la industria de la Web3

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) anunciaron el fin de sus disputas territoriales y el inicio de una etapa de cooperación destinada a armonizar la regulación de los activos digitales, DeFi y mercados de predicción.

Tras años de fricciones que giraban en torno a la clasificación de criptomonedas como valores o materias primas, con Ethereum como caso emblemático, Paul S. Atkins, presidente de la SEC, y Caroline D. Pham, jefa interina de la CFTC, presentaron un frente unido para dar claridad a un sector que hasta ahora navegaba en un limbo regulatorio.

Reguladores de EE.UU. sellan alianza para supervisar las criptomonedas

Entre las iniciativas conjuntas, las agencias se comprometieron a diseñar normas claras para finanzas descentralizadas, mercados de predicción, contratos perpetuos y estructuras de portafolio margining que reconozcan compensaciones entre activos regulados por cada organismo, además de contemplar exenciones para proyectos innovadores mientras avanzan los marcos definitivos.

Un pilar central de este acuerdo es potenciar el rol de las organizaciones autorregulatorias (SRO), que asumirán la supervisión continua de mercados 24/7 y alertarán a SEC y CFTC sobre operaciones sospechosas.

Atkins adelantó incluso que podría plantearse ante el Congreso la creación de una SRO específica para la industria cripto dentro de la próxima ley de estructura de mercado.

En paralelo, ambos reguladores enviaron un mensaje al Capitolio para favorecer la aprobación de un proyecto de ley que otorgue mayor autoridad a la CFTC sobre transacciones de activos digitales, equilibrando así las competencias históricas de cada organismo y reduciendo la fragmentación normativa que ha limitado la inversión institucional en el país.

Paul Atkins, presidente de la SEC en Estados Unidos

La liberación de las bolsas registradas para negociar criptomonedas al contado, anunciada en septiembre, forma parte de esta hoja de ruta coordinada. Con ello, se busca sentar las bases para operaciones más seguras y transparentes a partir de:

Minimizar el fraude

Aumentar la confianza del inversor

Evitar la fuga de operaciones a plataformas no reguladas

Para garantizar consistencia, SEC y CFTC acordaron alinear definiciones de productos y plataformas, estandarizar reportes y requisitos de capital y margen, y extender los horarios de negociación hacia un modelo 24/7 que refleje el dinamismo de los activos digitales, todo ello sin sacrificar la protección al usuario.

Durante el evento en Washington, Paul Atkins enfatizó que "cripto es la prioridad número uno" para la SEC, mientras Caroline Pham proclamó que "este es un nuevo día y la guerra de territorios se terminó", reflejando el cambio de enfoque hacia una regulación constructiva y colaborativa.

El pacto contempla además la celebración de una mesa redonda conjunta el próximo en la capital estadounidense, donde funcionarios, legisladores y líderes de la industria debatirán las medidas prácticas para implementar este marco común y marcarán el inicio de una supervisión integral del ecosistema cripto.