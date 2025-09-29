Binance refuerza su estrategia de fidelización con un nuevo activo que apunta a usuarios activos y perfiles con historial cripto

La exchange de criptomonedas, Binance, anunció la distribución gratuita del token EDEN a usuarios seleccionados como parte de su programa HODLer Airdrops.

Se trata del activo nativo de OpenEden, una plataforma especializada en la tokenización de activos del mundo real, que busca conectar las finanzas tradicionales con el ecosistema cripto a través de productos respaldados por bonos del Tesoro de Estados Unidos.

La entrega de tokens se realizará el 30 de septiembre y beneficiará exclusivamente a quienes hayan suscrito BNB, el token nativo de Binance, en productos Simple Earn (en modalidad flexible o bloqueada) o en On-Chain Yields entre el 23 y el 25 de septiembre.

Los usuarios que cumplan con estos requisitos verán acreditados los EDEN directamente en sus cuentas spot, donde podrán comenzar a operar con ellos desde el mismo día del lanzamiento oficial.

El token EDEN estará disponible para trading con pares como USDT, USDC, BNB, FDUSD y TRY, y se aplicará la etiqueta de "semilla" para alertar sobre su reciente incorporación al mercado.

El suministro circulante inicial será de 183,87 millones de unidades, equivalente al 18,39% del total previsto de 1.000 millones. De ese total, 15 millones de tokens, el 1,5%, se destinan a este primer airdrop, mientras que otros 25 millones serán utilizados en campañas de marketing futuras.

EDEN: programa Booster e incentivos de adopción

Además de la distribución directa, EDEN forma parte del Programa Binance Booster, una iniciativa que premia a los primeros adoptantes mediante tareas específicas como staking, participación en actividades de gobernanza y vinculación con OpenEden en redes sociales.

En algunos casos, los tokens entregados estarán sujetos a períodos de bloqueo, lo que busca fomentar el compromiso a largo plazo y evitar la volatilidad inmediata en el mercado.

EDEN opera tanto en la red Ethereum como en la BNB Chain, y su arquitectura técnica incluye contratos inteligentes auditados, mecanismos de prueba de reservas y sistemas de oráculos para la valoración en tiempo real.

Binance también habilitó temporalmente la visualización del token en Binance Alpha, aunque esta opción desaparecerá una vez que comience el comercio oficial en el mercado al contado.