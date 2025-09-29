La segunda emisión de UPNOW, el programa de streaming de iProUP, profundizó sobre la flexibilización cambiaria para exportadores de servicios

Durante el segundo programa de UPNOW, el programa de streaming de iProUP, se desarrolló el fin del "cepo freelancer", una medida con la que el Gobierno permite a quienes trabajan desde Argentina para firmas extranjeras puedan traer sus remuneraciones sin límite a una cuenta bancaria local en dólares.

Cepo freelancer: la visión tributarista

El contador Marcelo Rodríguez, CEO de MR Consultores, aseguró que "antes del gobierno de Macri, el objetivo del Estado era quedarse con los dólares vinculados a la exportación de cualquier bien. Vos facturabas y tenías que liquidar las divisas, nunca te llegaban los dólares, sino pesos a un tipo de cambio muy inferior al 'marginal'".

Según el tributarista, "esto generaba que quienes desarrollaban estas actividades":

"Nunca las declararan"

"Crearan cuentas en el exterior"

"El pago de los honorarios no llegue a la Argentina"

"Esto fue cambiando a lo largo del tiempo: primero se fijó un tope de u$s12.000 y luego de u$s36.000. La novedad es que se elimina este tope y cualquier persona que desde la Argentina realice una exportación de servicios al exterior (freelancer), facturando, podrá traer ese monto al país, sin límites", indicó Rodríguez.

Además, aclaró uno de los puntos que había generado más dudas. "No podrás dejarlo en ninguna cuenta bancaria del exterior, cuenta cripto o billetera virtual, tenés que ingresarlo, dice la norma, dentro de los 20 días hábiles, de haber recibido el pago", reveló.

De esta forma, el freelancer deberá cumplir con los siguientes requisitos:

Cuenta en dólares a nombre del profesional en banco local

Factura "E" (Exportación de servicios) según su condición fiscal

Pedir al cliente del exterior transferencia directa a la cuenta en dólares

Guardar comprobantes de eventuales cargos del banco del exterior (control de débitos)

Por otro lado, los bancos no podrán comisiones por acreditar en cuentas en moneda extranjera los ingresos de divisas recibidos desde el exterior. Solo se permitirá trasladar al cliente los gastos cobrados por entidades financieras del exterior que participen en la transferencia (swift), siempre que estén debidamente documentados y se facturen "al costo".

Cepo freelancer: la visión de las empresas

Sergio Candelo, CEO de Snoop Consulting y expresidente de la CESSI (Cámara de la Industria Argentina del Software de Argentina), remarcó que ser freelancer es una forma de precarización laboral. "Es como exportar el poroto de soja, sin valor agregado", lamentó.

"El monotributo tiene un costo laboral del 6%. Un empresario en la Argentina, contratando a una persona en relación de dependencia, está en el orden del 70%, mientras que en Chile es entre el 20%-25%".

Claves del fin del cepo freelancer

El empresario resaltó que "parecería que el incentivo es a que yo ponga una empresa en Uruguay, contrate monotributistas en la Argentina y lo que se genere se haga en el país vecino. Es contradictorio, por eso es importante igualar las condiciones para todos los actores".

"La industria del Software emplea 160.000 personas (exporta u$s9.000 millones), más del doble que la industria automotriz. La economía del conocimiento debe estar en torno a los 300.000. El mundo virtual separa el territorio y los impuestos se cobran en el territorio. Entonces tener Ingresos Brutos o Impuesto al Cheque, encarecen el sector y hace difícil competir en un mundo que no tiene esos impuestos", resaltó.