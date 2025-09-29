En la espera de la llegada de uptober, en el mes de septiembre, BTC estuvo calmo y algunos factores preocupan a los inversores del activo

La cotización de Bitcoin (BTC) durante el fin de semana se estancó en el orden de los u$s112.000, sin mucho movimiento.

Al décimo mes del año –dentro del ecosistema cripto– se lo conoce como UPtober, ya que históricamente este mes siempre fue bueno para el activo.

Por tal motivo, los ojos de los inversores continúan puestos en su cotización ya que con un BTC por encima de los u$s110.000, y con la cercanía de un posible ATH, la expectativa es que se produzca un nuevo salto.

Otro motivo por el cual el precio de BTC no repunta, es la disminución en la acumulación de los mineros, según lo que revelan los datos on-chain.

Esto indicaría que los mineros venden sus BTC, en vez de acumular monedas del activo, por lo cual se cree que este sería uno de los motivos para que baje el precio de Bitcoin.

Además, según los datos de CryptoQuant, esta reserva contiene 1.8 millones de BTC, mientras que ya perdió el 0,24 % de su valor desde el pasado 9 de septiembre.

¿Qué pasa con los ETF de BTC?

Las reservas de los mineros rastrean la cantidad total de BTC que los mismos poseen en sus billeteras antes de salir a venderlos en el mercado.

Es por eso que cuando caen estas reservas, ese dato se lo toma como un indicador de que mineros están liquidando sus holdings para obtener ganancias o también para cubrir sus costos operativos.

Por otro lado, también se debe tener en cuenta que la salida constante de liquidez de los fondos cotizados en bolsa (ETF) spot de BTC, evidenció una merma en el interés institucional.

De esta forma, entre el 22 y el 26 de septiembre se totalizó una salida de capital de estos fondos por unos u$s903 millones, según los datos de Sosovalue.

Esta correlación entre las entradas de los ETF y el valor de la criptomoneda siempre fue fuerte, aunque ahora se ve en peligro debido a que los inversores institucionales continúan retirando capital.

Los ETF spot de Bitcoin registran salidas y los mineros de la red de BTC siguen con sus ventas, la cotización de la criptomoneda podría caer aún más fuerte, por debajo de los u$s110.000.