La Comisión Federal de Comercio (FTC) acusó a Amazon de inscribir usuarios sin consentimiento, ocultar información sobre cargos y dificultar la cancelación

Amazon, referente global en comercio digital deberá reembolsar u$s1.500 millones a millones de usuarios de su servicio Prime en los Estados Unidos, como parte de un acuerdo histórico con la Comisión Federal de Comercio (FTC).

La medida responde a una demanda que acusaba al gigante del comercio electrónico de inscribir a consumidores en Prime sin su consentimiento claro y después, dificultarles la cancelación del servicio.

En total, el acuerdo contempla el pago de u$s2.500 millones, que incluyen una multa civil de 1.000 millones y los mencionados reembolsos directos.

La investigación de la FTC comenzó en 2021, luego recibir múltiples denuncias sobre prácticas engañosas en el proceso de inscripción a Prime.

Las prácticas denunciadas por el regulador son:

Diseños de interfaz intencionalmente confusos que inducían a la suscripción sin consentimiento claro.

Mensajes poco claros que dificultaban la comprensión de los términos del servicio.

Ocultamiento de información relevante sobre los cargos aplicados a la cuenta.

Falta de transparencia respecto a la renovación automática de la membresía Prime.

Además, estableció obstáculos significativos para quienes intentaban cancelar la membresía. Documentos judiciales revelaron que incluso altos ejecutivos de la empresa estaban al tanto de estas prácticas, que describieron como "un mundo turbio" y "un cáncer tácito".

Fraude de Amazon: detalles del acuerdo judicial

El acuerdo beneficiará a aproximadamente 35 millones de usuarios que se suscribieron a Prime entre el 23 de junio de 2019 y el 23 de junio de 2025 mediante los procesos de inscripción cuestionados.

Aquellos que intentaron cancelar sin éxito su suscripción durante ese período también serán elegibles. Según la FTC, los consumidores que cumplan ciertos criterios recibirán automáticamente un reembolso de al menos u$s51.

El resto deberá completar un formulario de reclamación que será enviado por Amazon 30 días después de emitirse la orden judicial. Este formulario podrá enviarse por correo postal o electrónico, y los usuarios tendrán hasta 180 días para hacerlo.

Para verificar si se es beneficiario del reembolso, los usuarios pueden consultar el sitio oficial de la FTC o estar atentos a correos electrónicos oficiales enviados por Amazon o la agencia.

La FTC advirtió que