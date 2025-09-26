La segunda moneda digital más relevante creció 0,28% en las últimas 24 horas. El rendimiento de otras criptos y los dólares digitales

Solana, la sexta criptomoneda más popular, cotiza este viernes a u$s200 en la pizarra de Binance, tras un aumento de 0,28% en las últimas 24 horas, con un valor circulante de u$s108.703,50 millones.

El mercado de criptomonedas registra este viernes 26 de septiembre una capitalización de u$s3,77 billones, según los datos de CoinMarketCap sobre más de 36.144 monedas.

Por lo tanto, el circulante total de criptomonedas subió un 0,15% en las últimas 24 horas. Bitcoin domina la participación en el mercado cripto con un 57,78%, Ethereum ocupa un 12,87%, y el resto de las criptomonedas abarcan el 29,35%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Este viernes 26 de septiembre, las criptomonedas líderes reflejan los siguientes valores promedio en dólares a nivel mundial:

Bitcoin: u$s109.153,03 (-0,39%)

Ethereum: u$s4.015,33 (2,03%)

BNB: u$s953,31 (-1,26%)

Ripple: u$s2,78 (-0,55%)

Solana: u$s200 (0,28%)

Cardano: u$s0,79 (1,29%)

Polkadot: u$s3,91 (0,57%)

Dogecoin: u$s0,23 (1,14%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Las exchanges más destacadas de Argentina informan los precios en pesos de las principales criptomonedas este viernes 26 de septiembre:

Bitcoin: $208,64 millones

Ethereum: $5,92 millones

BNB: $1,40 millones

Ripple: $4.092,35

Solana: $294.283,39

Cardano: $1.159,26

Polkadot: $5.762,53

Dogecoin: $339,49

Polygon: $323,20

En cuanto a los dólares cripto o stablecoins más usados en Argentina, sus precios en pesos al viernes 26 de septiembre son los siguientes:

USDT: $1.462,90

DAI: $1.472,50

USDC: $1.472,63

Solana: qué es y cómo se fundó

La historia de Solana es un testimonio de innovación dentro del universo blockchain. Creada en 2017 por Anatoly Yakovenko, exingeniero de Qualcomm con vasta experiencia en sistemas distribuidos, Solana se diseñó para superar los problemas de escalabilidad que afectan a redes como Bitcoin y Ethereum.

El corazón del éxito de Solana radica en su algoritmo "Proof of History" (Prueba de Historia), que permite ordenar las transacciones de manera eficiente antes de ser confirmadas, reduciendo costos y aumentando la velocidad. En comparación con Ethereum, que en su versión original procesaba apenas 15 transacciones por segundo, Solana se destaca por manejar miles, ofreciendo una alternativa más escalable.

Con el lanzamiento de su red principal en 2020, Solana se posicionó como una de las blockchain más rápidas y económicas. Esto atrajo a desarrolladores interesados en aplicaciones descentralizadas, particularmente en áreas como finanzas descentralizadas (DeFi) y NTF, donde Ethereum era criticado por sus elevados costos de gas.

El ecosistema de Solana creció rápidamente debido a su capacidad para ofrecer rendimiento técnico y bajos costos. Aunque Ethereum conserva su posición dominante gracias a su amplia base de usuarios, Solana se ha consolidado como una opción más adecuada para proyectos que requieren rapidez y escalabilidad.

Sin embargo, Solana ha enfrentado desafíos como interrupciones en su red y cuestionamientos sobre su descentralización. El equipo detrás del proyecto ha trabajado arduamente para abordar estos problemas y mejorar su infraestructura, fortaleciendo su propuesta frente a Ethereum.

En la actualidad, Solana es reconocida como una blockchain innovadora que combina velocidad, eficiencia y bajos costos, posicionándose como un serio competidor en el espacio cripto.