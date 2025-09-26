La criptomoneda más popular bajó 0,35% en las últimas 24 horas. Cómo se movió el precio de otras monedas digitales y dólares cripto
26.09.2025 • 16:20hs • Cotizaciones
Cotizaciones
Precio de las criptomonedas top: cuánto valen en Argentina y a nivel global hoy, 26 de septiembre de 2025
Según el panel de Binance, Bitcoin, la criptomoneda líder, bajó 0,35% en las últimas 24 horas, alcanzando un valor de u$s109.537,36, con una capitalización de mercado de u$s2,18 billones.
CoinMarketCap registra este viernes 26 de septiembre un total de u$s3,78 billones en capitalización de mercado para más de 36.144 criptomonedas.
De esta forma, el mercado de criptomonedas evidenció un alza del 0,32% en las últimas 24 horas. Bitcoin mantiene una dominancia en el mercado del 57,75%, Ethereum ocupa un 12,89%, y el resto de las criptomonedas representan un 29,36%.
A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares
Para la fecha viernes 26 de septiembre, las cotizaciones promedio globales en dólares de las criptomonedas son los siguientes:
- Bitcoin: u$s109.537,36 (-0,35%)
- Ethereum: u$s4.034,06 (2,21%)
- BNB: u$s957,68 (-0,96%)
- Ripple: u$s2,80 (-0,26%)
- Solana: u$s201,66 (0,72%)
- Cardano: u$s0,79 (1,44%)
- Polkadot: u$s3,94 (0,95%)
- Dogecoin: u$s0,23 (1,44%)
A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina
Las plataformas líderes en Argentina muestran las siguientes cotizaciones en pesos para las principales criptomonedas al viernes 26 de septiembre:
- Bitcoin: $203,44 millones
- Ethereum: $5,96 millones
- BNB: $1,41 millones
- Ripple: $4.134,67
- Solana: $297.716,40
- Cardano: $1.168,25
- Polkadot: $5.815,85
- Dogecoin: $342,36
- Polygon: $325,36
En otro orden, este viernes 26 de septiembre, los dólares cripto o stablecoins más utilizados en Argentina reflejan los siguientes valores en pesos:
- USDT: $1.466,90
- DAI: $1.473,11
- USDC: $1.473,08
Criptomonedas: dónde y cómo comprar de forma segura
Para comprar criptomonedas en Argentina, se debe abrir una cuenta en una exchange registrada, como Binance, Bitso o Lemon, reconocidas como proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) ante la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Estas plataformas proporcionan una cuenta virtual (CVU) para recibir transferencias en pesos y así fondear la cuenta para la compra de criptomonedas.
El siguiente paso es seleccionar la criptomoneda deseada e invertir. Algunas exchanges permiten el uso de tarjetas de crédito, incluyendo opciones como Mercado Pago.
Asimismo, estas plataformas ofrecen la posibilidad de intercambiar activos digitales y transferirlos a otras billeteras mediante QR o claves públicas.
Otra opción es el sistema persona a persona (P2P), donde compradores y vendedores se conectan de manera directa.
En este modelo, es posible usar medios de pago diversos, como cuentas bancarias, fintech y plataformas como PayPal o similares, pero es crucial revisar la reputación y operaciones del vendedor.
Finalmente, se recomienda evitar plataformas que no garantizan seguridad, como Paxful, que ha acumulado reclamos de usuarios.
Esto se debe a la falta de sistemas de detección que protejan a los usuarios de estafas y actividades fraudulentas.