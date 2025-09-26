La criptomoneda más popular bajó 0,35% en las últimas 24 horas. Cómo se movió el precio de otras monedas digitales y dólares cripto

Según el panel de Binance, Bitcoin, la criptomoneda líder, bajó 0,35% en las últimas 24 horas, alcanzando un valor de u$s109.537,36, con una capitalización de mercado de u$s2,18 billones.

CoinMarketCap registra este viernes 26 de septiembre un total de u$s3,78 billones en capitalización de mercado para más de 36.144 criptomonedas.

De esta forma, el mercado de criptomonedas evidenció un alza del 0,32% en las últimas 24 horas. Bitcoin mantiene una dominancia en el mercado del 57,75%, Ethereum ocupa un 12,89%, y el resto de las criptomonedas representan un 29,36%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Para la fecha viernes 26 de septiembre, las cotizaciones promedio globales en dólares de las criptomonedas son los siguientes:

Bitcoin: u$s109.537,36 (-0,35%)

Ethereum: u$s4.034,06 (2,21%)

BNB: u$s957,68 (-0,96%)

Ripple: u$s2,80 (-0,26%)

Solana: u$s201,66 (0,72%)

Cardano: u$s0,79 (1,44%)

Polkadot: u$s3,94 (0,95%)

Dogecoin: u$s0,23 (1,44%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Las plataformas líderes en Argentina muestran las siguientes cotizaciones en pesos para las principales criptomonedas al viernes 26 de septiembre:

Bitcoin: $203,44 millones

Ethereum: $5,96 millones

BNB: $1,41 millones

Ripple: $4.134,67

Solana: $297.716,40

Cardano: $1.168,25

Polkadot: $5.815,85

Dogecoin: $342,36

Polygon: $325,36

En otro orden, este viernes 26 de septiembre, los dólares cripto o stablecoins más utilizados en Argentina reflejan los siguientes valores en pesos:

USDT: $1.466,90

DAI: $1.473,11

USDC: $1.473,08

Criptomonedas: dónde y cómo comprar de forma segura

Para comprar criptomonedas en Argentina, se debe abrir una cuenta en una exchange registrada, como Binance, Bitso o Lemon, reconocidas como proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) ante la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Estas plataformas proporcionan una cuenta virtual (CVU) para recibir transferencias en pesos y así fondear la cuenta para la compra de criptomonedas.

El siguiente paso es seleccionar la criptomoneda deseada e invertir. Algunas exchanges permiten el uso de tarjetas de crédito, incluyendo opciones como Mercado Pago.

Asimismo, estas plataformas ofrecen la posibilidad de intercambiar activos digitales y transferirlos a otras billeteras mediante QR o claves públicas.

Otra opción es el sistema persona a persona (P2P), donde compradores y vendedores se conectan de manera directa.

En este modelo, es posible usar medios de pago diversos, como cuentas bancarias, fintech y plataformas como PayPal o similares, pero es crucial revisar la reputación y operaciones del vendedor.

Finalmente, se recomienda evitar plataformas que no garantizan seguridad, como Paxful, que ha acumulado reclamos de usuarios.

Esto se debe a la falta de sistemas de detección que protejan a los usuarios de estafas y actividades fraudulentas.