El Jefe del OIEA, Rafael Grossi, reveló que Putin elogió a Javier Milei en una charla privada, calificando sus políticas económicas como "muy razonables"
26.09.2025 • 11:43hs • Economía
Economía
Vladimir Putin se refirió a las medidas económicas de Javier Milei: ¿qué dijo?
El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, reveló que durante una conversación privada con Vladimir Putin, el presidente ruso, hizo referencia a Javier Milei.
Según Grossi, Putin elogió sus políticas económicas y expresó: "Lo que está haciendo en materia económica es muy razonable".
El funcionario argentino precisó que la charla también abordó temas culturales y personales. "Me hizo un comentario muy interesante. Hablamos del tango y de la cultura, y me dijo que tenemos un líder muy atípico. Es un observador del mundo", agregó.
El encuentro entre Putin y Grossi
Grossi aclaró que se trató de un encuentro privado y no de declaraciones públicas: "Con los líderes mundiales se habla de todo, de fútbol y de política. El fútbol le gusta", indicó.
En diálogo con Radio Mitre, destacó además la relevancia de la seguridad en la industria nuclear: "Rusia es el país que más exporta centrales nucleares, por eso hay que asegurarse que la actividad se desarrolle de manera segura".
El funcionario reflexionó sobre su rol internacional: "El desafío, cuando uno tiene una función internacional, es la capacidad de interlocución y seguir hablando con ellos. Todos tenemos un corazón y sabemos dónde está el bien y el mal. Tengo que tener esa disciplina para tratar de lograr lo mejor".
Consultado sobre su postulación para ser secretario general de la ONU, Grossi se mostró cauteloso: "Vamos paso a paso". Respecto a si Donald Trump apoyará su candidatura, agregó: "Esperemos que sí".
El respaldo estadounidense de Milei
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, reiteró su apoyo a Javier Milei durante las conversaciones sobre asistencia financiera para Argentina.
A través de su cuenta en X, el funcionario destacó que el presidente argentino "está restaurando la estabilidad económica después de décadas de mala gestión" y subrayó que "los mercados no están perdiendo la confianza en él".
En este sentido, Bessent reafirmó el compromiso de la administración de Donald Trump con las reformas impulsadas por Milei: "El Tesoro de los Estados Unidos está decidido a apoyar sus reformas".
Durante la gala anual del Atlantic Council, en la que Milei recibió el premio Ciudadano Global 2025, el secretario destacó que "gracias a su liderazgo visionario, el mundo comienza a ver a la Argentina con nuevos ojos".
En paralelo, se avanza en un plan de asistencia que incluye un swap de monedas por u$s20.000 millones, la posibilidad de adquirir bonos de la deuda argentina —tanto en el mercado primario como en el secundario— y una línea de crédito directa mediante el Fondo de Estabilización de Cambios.
Estas medidas se suman al aporte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que enviará u$s3.900 millones a Argentina como parte del programa de apoyo acordado en abril.
Pero el respaldo de Washington se extiende más allá de Bessent. Kevin Hassett, asesor clave de Trump y candidato a un puesto en la Reserva Federal (FED), afirmó en una entrevista con Fox Business: "El presidente Milei está en el camino correcto y Estados Unidos será un firme respaldo para Argentina. Tiene nuestro 100% de apoyo".