El Jefe del OIEA, Rafael Grossi, reveló que Putin elogió a Javier Milei en una charla privada, calificando sus políticas económicas como "muy razonables"

El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, reveló que durante una conversación privada con Vladimir Putin, el presidente ruso, hizo referencia a Javier Milei.

Según Grossi, Putin elogió sus políticas económicas y expresó: "Lo que está haciendo en materia económica es muy razonable".

El funcionario argentino precisó que la charla también abordó temas culturales y personales. "Me hizo un comentario muy interesante. Hablamos del tango y de la cultura, y me dijo que tenemos un líder muy atípico. Es un observador del mundo", agregó.

El encuentro entre Putin y Grossi

Grossi aclaró que se trató de un encuentro privado y no de declaraciones públicas: "Con los líderes mundiales se habla de todo, de fútbol y de política. El fútbol le gusta", indicó.

En diálogo con Radio Mitre, destacó además la relevancia de la seguridad en la industria nuclear: "Rusia es el país que más exporta centrales nucleares, por eso hay que asegurarse que la actividad se desarrolle de manera segura".

El funcionario reflexionó sobre su rol internacional: "El desafío, cuando uno tiene una función internacional, es la capacidad de interlocución y seguir hablando con ellos. Todos tenemos un corazón y sabemos dónde está el bien y el mal. Tengo que tener esa disciplina para tratar de lograr lo mejor".

Consultado sobre su postulación para ser secretario general de la ONU, Grossi se mostró cauteloso: "Vamos paso a paso". Respecto a si Donald Trump apoyará su candidatura, agregó: "Esperemos que sí".

El respaldo estadounidense de Milei

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, reiteró su apoyo a Javier Milei durante las conversaciones sobre asistencia financiera para Argentina.

A través de su cuenta en X, el funcionario destacó que el presidente argentino "está restaurando la estabilidad económica después de décadas de mala gestión" y subrayó que "los mercados no están perdiendo la confianza en él".

En este sentido, Bessent reafirmó el compromiso de la administración de Donald Trump con las reformas impulsadas por Milei: "El Tesoro de los Estados Unidos está decidido a apoyar sus reformas".

Durante la gala anual del Atlantic Council, en la que Milei recibió el premio Ciudadano Global 2025, el secretario destacó que "gracias a su liderazgo visionario, el mundo comienza a ver a la Argentina con nuevos ojos".

En paralelo, se avanza en un plan de asistencia que incluye un swap de monedas por u$s20.000 millones, la posibilidad de adquirir bonos de la deuda argentina —tanto en el mercado primario como en el secundario— y una línea de crédito directa mediante el Fondo de Estabilización de Cambios.

Estas medidas se suman al aporte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que enviará u$s3.900 millones a Argentina como parte del programa de apoyo acordado en abril.

Pero el respaldo de Washington se extiende más allá de Bessent. Kevin Hassett, asesor clave de Trump y candidato a un puesto en la Reserva Federal (FED), afirmó en una entrevista con Fox Business: "El presidente Milei está en el camino correcto y Estados Unidos será un firme respaldo para Argentina. Tiene nuestro 100% de apoyo".