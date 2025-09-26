La comunidad cripto debate si revertir transacciones es una evolución necesaria para prevenir fraudes y errores, o una amenaza a la descentralización

Circle, empresa emisora de la stablecoin USDC, evalúa la posibilidad de hacer reversibles las transacciones con el objetivo de ofrecer una capa adicional de protección contra fraudes, errores operativos y hackeos.

La propuesta, aún en fase evaluatoria, fue confirmada por Heath Tarbert, presidente de Circle, al explicar que el objetivo es encontrar un equilibrio entre la firmeza de la liquidación, característica clave de las cripto, y la necesidad de ofrecer mecanismos de reembolso similares a los del sistema financiero tradicional.

Actualmente, las transacciones con USDC son definitivas una vez confirmadas, algo que deja a los usuarios expuestos ante errores humanos o actividades fraudulentas.

Circle considera que introducir reversibilidad podría mejorar la confianza de los usuarios, facilitar la adopción masiva de las stablecoins y acercar el mundo cripto a estándares más familiares para bancos e instituciones financieras.

Sin embargo, la propuesta de Circle también generó controversia. Distintos actores de la comunidad cripto expresaron preocupación al argumentar que es una amenaza a la descentralización y equivale a replicar dinámicas de poder propias del sistema bancario tradicional, en contra de principios de las finanzas descentralizadas.

También surgen interrogantes técnicos y éticos como:

Quién decidiría qué transacciones deben revertirse

Cómo se evitarían abusos o errores en ese proceso

Qué impacto tendría en la seguridad de la blockchain

Reversibilidad en stablecoins: ¿solución o problema para el ecosistema cripto?

Circle todavía no reveló los parámetros concretos que implementará esta propuesta, ni el tipo de gobernanza para garantizar transparencia.

La iniciativa se da en un escenario de gran presión regulatoria y demanda de soluciones más seguras en el mercado cripto.

En mayo pasado, por ejemplo, el protocolo Cetus fue hackeado por más de u$s220 millones, y los validadores lograron congelar y devolver parte de los fondos mediante votación comunitaria.

La reversibilidad en transacciones cripto podría ser clave para enfrentar fraudes, pero también tensiona los límites de la descentralización.

Aunque Circle todavía no define su implementación, el debate ya anticipa un posible giro en la evolución de las stablecoins.