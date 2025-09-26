La presión vendedora de ballenas y la tensión geopolítica empujaron a BTC a la baja. Sin embargo, algunos tokens mostraron fortaleza en plena tormenta

El mercado cripto volvió a teñirse de rojo durante, particularmente, las últimas horas. Bitcoin (BTC), el termómetro del ecosistema, retrocede hacia la zona de los u$s109.000 al momento de esta redacción. Ocurre al cabo de unas cuantas semanas de lateralización, mientras inversores y traders buscan pistas sobre su próximo movimiento.

La corrección arrastró a la mayoría de las altcoins, con caídas semanales que superaron el 20% en proyectos medianos y pequeños. Sin embargo, no todo es pesimismo: algunos tokens lograron resistir y hasta escalar en plena marea bajista.

¿Por qué bajó Bitcoin?

La presión sobre BTC combina factores macro y de mercado, como la toma de ganancias de grandes jugadores. "Las ballenas redujeron posiciones de manera acelerada: desde fines de agosto se liquidaron cerca de 147.000 BTC", asegura a iProUP el analista Enrique Nievas, quien remarca un dato no menor: "Fue la salida más rápida de este ciclo".

Este flujo impactó en exchanges como Binance, que recibió cientos de millones de dólares en Bitcoin en pocas horas. El analista financiero Rubén Peralta señala a iProUP que "los tenedores de largo plazo aprovecharon precios cercanos a los u$s117.000 para desarmar posiciones, debilitando la capacidad del mercado de sostener ganancias inmediatas".

Al mismo tiempo, las tensiones internacionales jugaron en contra. Bloomberg reportó advertencias de la OTAN al Kremlin sobre incursiones aéreas, un recordatorio de que la geopolítica sigue siendo un factor de volatilidad. "Cuando hay rumores de guerra, los inversores buscan refugio en activos tradicionales y se alejan de los catalogados como de riesgo, como Bitcoin", apunta Peralta.

El resultado fue una ola de liquidaciones en futuros: en un solo día, traders apalancados perdieron más de u$s750 millones, en su mayoría en posiciones largas.

Las claves del momento cripto actual

Carolina Gama, country manager de Bitget en Argentina, resume los cuatro golpes que recibió el mercado y repercutieron en la baja de la criptodivisa líder:

"Impacto de los vencimientos de opciones por u$s17.500 millones en BTC previstos para los próximos días "

" " Acumulación de liquidez en rangos superiores "

" " Ganancias recientes tomadas por inversores institucionales "

" "Flujos inestables en los ETF"

En los gráficos, BTC muestra síntomas de sobrecalentamiento tras los máximos recientes. El índice SOPR, que mide si las monedas en movimiento se venden con ganancias o pérdidas, cayó por debajo de 1, lo que refleja menor capacidad de obtener beneficios en ventas. Además, indicadores de desviación estándar sugieren que el precio alcanzó zonas altas de su rango típico, aumentando el riesgo de correcciones.

A pesar de este escenario, la estructura de largo plazo se mantiene sólida. "Mientras Bitcoin se sostenga arriba de los u$s105.000, el ciclo alcista sigue en pie", sostiene Nievas. Según su visión, la actual consolidación es un respiro necesario después de un rally que llevó al activo a escalar casi 80% en el último año.

"Si septiembre termina siendo septiembre y perdemos la línea de u$s112.000, me temo que la caída puede ser fuerte y rondar u$s105.250. Incluso insinuar una visita a niveles por debajo de u$s100.000", comentaba a iProUP días atrás el experto Iván Bolé. Su presagio se concretó y ahora resta saber dónde está el próximo soporte.

Los activos que se salvan

La caída generalizada no impidió que algunos proyectos brillaran por mérito propio. Entre los ganadores de la semana se destacan:

Aster (ASTER): token de una exchange descentralizada que debutó a mediados de septiembre y recibió apoyo público de Changpeng Zhao, cofundador de Binance . Con listados en Binance, OKX y Bybit, el activo pasó de u$s0,45 a u$s2 en siete días, un alza del 334%

token de una que debutó a mediados de septiembre y . Con listados en Binance, OKX y Bybit, el activo pasó de Zcash (ZEC): la histórica criptomoneda de privacidad subió más de 18% tras el lanzamiento de Zashi CrossPay , una función que permite enviar ZEC y otros activos en múltiples redes sin exponer metadatos

la histórica criptomoneda de privacidad subió más de , una función que permite enviar ZEC y otros activos en múltiples redes sin exponer metadatos DeXe (DEXE): el protocolo de gestión de carteras impulsó a su token con una campaña de staking que ofrece 30% anual. El precio avanzó 15% en la semana, respaldado por la fuerte demanda de su pool.

"Estos casos muestran que, incluso en contextos bajistas, los inversores premian innovación, liquidez y programas de incentivos atractivos", asegura a iProUP Rubén Peralta. Para el analista, en los 3 casos hay un tramo alcista más, "especialmente bajo un escenario de recuperación de BTC".

¿Puede volver a subir Bitcoin en lo inmediato?

La gran pregunta es si la actual corrección es solo un descanso antes de otro salto. Para Gama, de Bitget, si Bitcoin vuelve a romper el nivel de u$s113.000, "puede desencadenar un short squeeze y rápidamente buscar los US$ 116.000. Caso contrario, se presiona a la baja, con soportes en la zona de los u$s107.000".

Para Nievas, "la presión vendedora de ballenas es un factor coyuntural, pero la entrada institucional y las compras de tesorerías corporativas siguen siendo una base sólida para BTC". De hecho, más de 100 compañías que cotizan en bolsa ya acumulan más de 1 millón de BTC, equivalentes a u$s117.000 millones. Entre ellas se destacan gigantes tecnológicos y financieras que ven a la criptomoneda como reserva estratégica.

El presente del mercado cripto refleja un choque de fuerzas: ventas de grandes jugadores que presionan a la baja, incertidumbre geopolítica que aleja a perfiles conservadores y, al mismo tiempo, proyectos innovadores que captan capital en medio de la tormenta.

Bitcoin, en medio de esa combinación de elementos, encara una fase de consolidación donde la clave será identificar catalizadores claros: decisiones de la Reserva Federal, claridad regulatoria en Estados Unidos y el flujo institucional que se mantenga en las próximas semanas.