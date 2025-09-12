La red del activo lideró recientemente el ranking de blockchains en términos de ingresos, incluso por encima de competidores pesados como Ethereum y Solana

VanEck, una de las principales gestoras de activos en Estados Unidos, presentó una solicitud formal para lanzar un fondo cotizado en bolsa (ETF) vinculado al ecosistema de Hyperliquid, una blockchain de capa 1 especializada en mercados de futuros perpetuos.

El producto, que busca ofrecer exposición directa al token nativo HYPE, representa un nuevo intento por parte de la firma de capital institucional de consolidar su presencia en el universo de finanzas descentralizadas (DeFi).

La propuesta fue confirmada el 11 de septiembre de 2025 y se encuentra bajo revisión por parte de la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC), que hasta ahora mantuvo una postura conservadora frente a los ETF basados en activos de staking.

Auge de las altcoins: VanEck presenta propuesta de ETF basado en Hyperliquid

El ETF de VanEck se perfila como una herramienta hiperlíquida de apuestas al contado, diseñada para facilitar el acceso de inversores estadounidenses al token HYPE, que ha ganado notoriedad por su rendimiento en ingresos de red y su modelo de gobernanza descentralizado.

En las últimas semanas, Hyperliquid lideró el ranking de blockchains en términos de ingresos, incluso por encima de competidores pesados como Ethereum y Solana, durante cuatro semanas consecutivas.

Este desempeño despertó el interés de instituciones como Lion Group Holding, que recientemente convirtió todas sus tenencias de SUI en HYPE, en línea con reforzar la narrativa de consolidación del ecosistema.

VanEck presenta solicitud para lanzar un ETF de Hyperliquid (HYPE) y el token se dispara

El precio de HYPE respondió con fuerza a estos acontecimientos. En apenas una semana, el token se apreció más de 23%, y alcanzó así los u$s56 por unidad. De esta forma, acumula un crecimiento superior a 1.500% en lo que va del año.

La expectativa de un ETF regulado es uno de los catalizadores clave detrás de este repunte, junto con la expansión global de Hyperliquid y el lanzamiento de su stablecoin USDH.

VanEck considera que el fondo cotizado consolidaría aún más la posición de Hyperliquid como actor central en el mercado, especialmente en un contexto de creciente demanda por productos financieros descentralizados.

En paralelo, la firma planea lanzar un producto cotizado en bolsa (ETP) en Europa, ampliando su estrategia de internacionalización

El CEO de VanEck, Jan van Eck, elogió públicamente la tecnología de Hyperliquid, al destacar su capacidad para procesar miles de millones de operaciones con mínima fricción. Además, el analista sénior Matt Maximo subrayó que la expansión de la red está alineada con las tendencias más amplias de adopción institucional en DeFi.

Aunque el token HYPE aún no cotiza en las principales bolsas estadounidenses como Coinbase, la aprobación del ETF abriría una vía regulada para su comercialización masiva.