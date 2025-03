Shaquille O’Neal es mucho más que una leyenda del básquet, ya que, además de ganar cuatro campeonatos de la NBA y ser uno de los jugadores mejor pagados de su generación, consiguió una gran fortuna proveniente de inversiones en grandes empresas.

En este sentido, el exjugador de los Lakers atribuye su éxito financiero a una mezcla de inversiones estratégicas, visión de negocios y una filosofía inspirada en Jeff Bezos.

De hecho, en una entrevista con The Journal, el ex basquetbolista reveló que su enfoque no se basa en gastar grandes sumas ni en buscar ganancias rápidas, sino en apostar por compañías en las que realmente confía.

La faceta inversora de Shaquille O’Neal

A lo largo de su camino como empresario, Shaquille O’Neal tomó decisiones arriesgadas, pero una de las más acertadas fue apostar por Ring, la compañía de seguridad para el hogar que Amazon adquirió en 2018 por u$s1.000 millones.

Todo surgió cuando buscaba un sistema de seguridad para su casa y descubrió Ring. Tras probarlo, quedó tan convencido de su potencial que no solo decidió usarlo, sino también invertir en la empresa.

Lo que no imaginaba era que, años más tarde, Amazon pondría sus ojos en la compañía y la compraría por una cifra multimillonaria, generándole una ganancia extraordinaria.

"Escuché a Jeff Bezos decir que invierte en empresas que van a cambiar la vida de las personas. Cuando empecé a seguir esa estrategia, mi patrimonio probablemente se cuadruplicó", expresó O’Neal.

Pero Ring no fue la única jugada exitosa del deportista. Shaq entendió que no podía depender únicamente del básquet para construir su riqueza, por lo que diversificó su portafolio con inversiones en distintas industrias:

Fue uno de los primeros en apostar por Google , una decisión que le generó enormes ganancias

Posee acciones en Apple , consolidando su presencia en el sector tecnológico

Invirtió en negocios como lavaderos de autos y clubes nocturnos en Las Vegas.

Sin embargo, no todas sus inversiones dieron los resultados esperados. En su momento, llegó a ser dueño de 17 franquicias de Auntie Anne’s, la famosa cadena de pretzels, pero terminó vendiéndolas porque no se alineaban con sus valores.

"Tuve que preguntarme: ¿realmente creo en esto? La respuesta fue no, así que las dejé ir", aseguró.

Con una visión clara y un instinto afilado para los negocios, O’Neal consiguió lo que muchos atletas no pueden: convertir su éxito en la cancha en un imperio financiero. Su estrategia es simple pero efectiva: invertir en lo que realmente cree. Y, hasta ahora, esa filosofía le dio grandes resultados.